صرح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأنَّ‭ ‬على‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالكلية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬طلبهم‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المقاعد‭ ‬محدودة‭ ‬وسيتم‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭. ‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬البرنامج‭ ‬المطروح‭ ‬يتضمن‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العملي؛‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬فريداً‭ ‬من‭ ‬نوعه؛‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬الطالب‭ ‬يقضي‭ ‬اسبوعا‭ ‬دراسيا‭ ‬وآخر‭ ‬عمليا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول،‭ ‬اما‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬فيكون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬بالفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬4‭ ‬نجوم‭ ‬وفئة‭ ‬5‭ ‬نجوم‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬خارجها،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يؤهلهم‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬اكتسابهم‭ ‬خبرة‭ ‬تقارب‭ ‬السنتين‭ ‬وكسب‭ ‬السمعة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال‭. ‬كما‭ ‬سيكتسب‭ ‬الطالب‭ ‬لغة‭ ‬إضافية‭ ‬تعتبر‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬وهي‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيتيح‭ ‬للطلاب‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬وتدريب‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭ ‬وعالميا‭.‬

وذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬الدولية‭ ‬مُسكن‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الأوروبي‭ ‬للمؤهلات‭ ‬ EQF ،‭ ‬ومُسند‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬ Vatel ‮»‬‭ ‬الفرنسية،‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬نالت‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ11‭ ‬عالمياً‭ ‬ضمن‭ ‬تصنيفات‭ ‬‮«‬ QS ‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬للجامعات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة،‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬أو‭ ‬التخصص،‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬160‭ ‬جامعة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ QS ‭ ‬ World ‭ ‬ University ‭ ‬ Rankings ‭ ‬ by ‭ ‬ Subject ‭ ‬2023‭: ‬ Hospitality ‭ & ‬ Leisure ‭ ‬ Management ‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬توفر‭ ‬نظامًا‭ ‬لسداد‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬أقساط‭ ‬ميسرة‭ ‬ومرنة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطريقة‭ ‬التسجيل‭ ‬أوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للكلية‭: ‬ https ‭://‬ www ‭.‬ vatel ‭.‬ bh ‭/‬ hotel ‭-‬ management ‭-‬ school ‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬الكلية‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجسرة،‭ ‬خلف‭ ‬مركز‭ ‬الجسرة‭ ‬للحرفيين،‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الخميس،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬30‭ ‬ص‭ ‬إلى‭ ‬4‭:‬00‭ ‬م‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الكلية‭ ‬عبر‭ ‬أرقام‭ ‬التواصل،‭ (‬17616061-33661115‭) ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭: (‬ admissions@vatel ‭.‬ bh ‭).‬