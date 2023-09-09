كلية ((فاتيل)): 21 سبتمبر آخر يوم لتقديم طلبات الالتحاق بالعام الدراسي
التاريخ
9/9/2023 11:24:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صرح المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأنَّ على الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2023-2024 الإسراع في تقديم طلبهم حيث ان المقاعد محدودة وسيتم غلق باب القبول مساء يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م.
وأضاف ان البرنامج المطروح يتضمن البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية من فرنسا يحتوي على نسبة كبيرة من الجانب العملي؛ ما يجعله فريداً من نوعه؛ إذ ان الطالب يقضي اسبوعا دراسيا وآخر عمليا حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، اما الفصل الدراسي الثاني فيكون في فترة التدريب العملي بالفنادق الدولية من فئة 4 نجوم وفئة 5 نجوم الكائنة في مملكة البحرين او خارجها، وهذا الأمر يؤهلهم بسهولة في العثور على وظائف بشكل أسرع نظراً إلى اكتسابهم خبرة تقارب السنتين وكسب السمعة في ذات المجال. كما سيكتسب الطالب لغة إضافية تعتبر أساسية من ضمن البرنامج وهي اللغة الفرنسية، الأمر الذي سيتيح للطلاب فرص عمل وتدريب محليا وإقليميا وعالميا.
وذكر أنَّ برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية مُسكن على الإطار الأوروبي للمؤهلات EQF ، ومُسند على الإطار الوطني للمؤهلات، لافتاً إلى أن كلية « Vatel » الفرنسية، للعام الثاني على التوالي، نالت المرتبة الـ11 عالمياً ضمن تصنيفات « QS » العالمية للجامعات في إدارة الضيافة والفندقة، بحسب المادة أو التخصص، لعام 2023، من بين 160 جامعة على مستوى العالم، QS World University Rankings by Subject 2023: Hospitality & Leisure Management .
ونوه إلى أن الكلية توفر نظامًا لسداد الرسوم الدراسية على شكل أقساط ميسرة ومرنة بالتعاون مع البنوك المحلية. وفيما يتعلق بطريقة التسجيل أوضح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أنه يتم ملء استمارة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للكلية: https :// www . vatel . bh / hotel - management - school .
وقال إنه يمكن زيارة موقع الكلية الكائن بمنطقة الجسرة، خلف مركز الجسرة للحرفيين، خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 ص إلى 4:00 م أو التواصل مع الكلية عبر أرقام التواصل، (17616061-33661115) أو عبر البريد الإلكتروني: ( admissions@vatel . bh ).
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