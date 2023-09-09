إنفيتا تحصل على شهادة أفضل مكان للعمل في البحرين لعام 2023

حازت‭ ‬شركة‭ ‬إنفيتا،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬مثل‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب،‭ ‬القيادة،‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب،‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاقب‭ ‬الوظيفي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬استحقاقها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وانضمت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

في‭ ‬إنفيتا،‭ ‬نحن‭ ‬نقدر‭ ‬الموظفين‭ ‬وسنواصل‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لرفاهيتهم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬نموهم،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لجذب‭ ‬العملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬لهم‭.‬

وجاء‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬تحليل‭ ‬وتقييم‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬معتمدين‭ ‬عبر‭ ‬مشاركة‭ ‬استبانة‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬الرضى‭ ‬عن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬ومختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬المؤثرة‭ ‬كالتطور‭ ‬المهني،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والتعاون،‭ ‬والثقة،‭ ‬والتواصل،‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وغيرها‭ ‬لكافة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬راهول‭ ‬بهالا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفيتا‭:‬

‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬وسعيد‭ ‬بنتائج‭ ‬تقييم‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬للعمل‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلناها‭. ‬سوف‭ ‬نسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬أقوياء‭ ‬اليوم‭ ‬للمستقبل‭: ‬رغبة‭ ‬موظفينا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مؤسستنا،‭ ‬وهذا‭ ‬دافع‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬جماعي‮»‬‭!‬

أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الإيجابية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬الموظفين‭ ‬تجاه‭ ‬عملهم‭ ‬وزملائهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬إن‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬يطوران‭ ‬ثقافة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬ويتيحان‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬للموظفين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكار‭ ‬وتسهيل‭ ‬فرص‭ ‬التعلم‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭.‬

‮«‬أفضل‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬دولي‭ ‬لإصدار‭ ‬شهادات‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭ ‬الفرصة‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬رضا‭ ‬موظفيهم‭ ‬ويتم‭ ‬تكريم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬عمل‭ ‬متميزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بظروف‭ ‬العمل‭.‬