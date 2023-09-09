Sunday, 10 September 2023 07:09 GMT

إنفيتا تحصل على شهادة أفضل مكان للعمل في البحرين لعام 2023

9/9/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حازت‭ ‬شركة‭ ‬إنفيتا،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬مثل‭ ‬التطوير‭ ‬والتدريب،‭ ‬القيادة،‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب،‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاقب‭ ‬الوظيفي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬استحقاقها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وانضمت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

في‭ ‬إنفيتا،‭ ‬نحن‭ ‬نقدر‭ ‬الموظفين‭ ‬وسنواصل‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لرفاهيتهم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬نموهم،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬لجذب‭ ‬العملاء‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬لهم‭.‬

وجاء‭ ‬الاستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬تحليل‭ ‬وتقييم‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬معتمدين‭ ‬عبر‭ ‬مشاركة‭ ‬استبانة‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬الرضى‭ ‬عن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬ومختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬المؤثرة‭ ‬كالتطور‭ ‬المهني،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والتعاون،‭ ‬والثقة،‭ ‬والتواصل،‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وغيرها‭ ‬لكافة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬راهول‭ ‬بهالا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإنفيتا‭:‬

‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬وسعيد‭ ‬بنتائج‭ ‬تقييم‭ ‬أفضل‭ ‬مكان‭ ‬للعمل‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلناها‭. ‬سوف‭ ‬نسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬أقوياء‭ ‬اليوم‭ ‬للمستقبل‭: ‬رغبة‭ ‬موظفينا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مؤسستنا،‭ ‬وهذا‭ ‬دافع‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬جماعي‮»‬‭!‬

أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬الإيجابية‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬الموظفين‭ ‬تجاه‭ ‬عملهم‭ ‬وزملائهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬إن‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬يطوران‭ ‬ثقافة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬ويتيحان‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬للموظفين‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكار‭ ‬وتسهيل‭ ‬فرص‭ ‬التعلم‭ ‬والعمل‭ ‬نحو‭ ‬رؤية‭ ‬مشتركة‭.‬

‮«‬أفضل‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬دولي‭ ‬لإصدار‭ ‬شهادات‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭ ‬الفرصة‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬رضا‭ ‬موظفيهم‭ ‬ويتم‭ ‬تكريم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬عمل‭ ‬متميزة‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بظروف‭ ‬العمل‭.‬

MENAFN09092023000055011008ID1107038595

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث