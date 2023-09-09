إنفيتا تحصل على شهادة أفضل مكان للعمل في البحرين لعام 2023

إنفيتا تحصل على شهادة أفضل مكان للعمل في البحرين لعام 2023
التاريخ
9/9/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حازت شركة إنفيتا، الشركة الرائدة في تقديم حلول خدمة العملاء، على شهادة أفضل مكان للعمل في البحرين لسنة 2023، حيث حصلت الشركة على درجات متميزة في العديد من الجوانب مثل التطوير والتدريب، القيادة، إدارة المواهب، بيئة العمل والتعاقب الوظيفي، الأمر الذي ساهم في استحقاقها الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل في البحرين.
وانضمت الشركة إلى مجموعة مرموقة من الشركات الحاصلة على هذه الشهادة فيما يتعلق ببيئة العمل والتميز في مجال الموارد البشرية.
في إنفيتا، نحن نقدر الموظفين وسنواصل إعطاء الأولوية لرفاهيتهم والتركيز على نموهم، والذي يعدّ أمرًا أساسيًا لجذب العملاء وتقديم خدمات متميزة لهم.
وجاء الاستحقاق بعد إجراء تحليل وتقييم عام من خبراء معتمدين عبر مشاركة استبانة اشتملت على أسئلة حول مدى الرضى عن بيئة العمل ومختلف الجوانب المؤثرة كالتطور المهني، والعدالة، والتعاون، والثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها لكافة موظفي الشركة.
وفي هذا الصدد، قال راهول بهالا الرئيس التنفيذي لإنفيتا:
«أنا فخور وسعيد بنتائج تقييم أفضل مكان للعمل والتي تشهد على الجهود التي بذلناها. سوف نسعى للحفاظ على ما يجعلنا أقوياء اليوم للمستقبل: رغبة موظفينا في العمل في مؤسستنا، وهذا دافع لتحقيق هدف جماعي»!
أعتقد أن بيئة العمل الإيجابية تؤثر بشكل كبير على مواقف الموظفين تجاه عملهم وزملائهم في العمل. إن التواصل والتعاون يطوران ثقافة قوية في مكان العمل ويتيحان بيئة مريحة للموظفين لتبادل الأفكار والابتكار وتسهيل فرص التعلم والعمل نحو رؤية مشتركة.
«أفضل أماكن العمل» هو برنامج دولي لإصدار شهادات أفضل بيئة عمل حيث يوفر البرنامج للشركات في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة المزيد عن رضا موظفيهم ويتم تكريم المؤسسات التي تقدم تجربة عمل متميزة بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.
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