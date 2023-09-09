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مناورات واسعة النطاق لحلف الناتو في بحر البلطيق

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت 14 دولة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بينها الولايات المتحدة في مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، في استعرض قوة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وشاركت حوالى 30 سفينة وغواصة إضافة إلى حوالي 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات «نورذرن كوستس 23» السنوية، على ما أفادت البحرية الألمانية في بيان.
وقال الأميرال ستيفان هايش إن أكثر من 3200 جندي سيتدربون «للمرة الأولى منذ بدء هذه المناورات عام 2007 على سيناريو واقعي في إطار الدفاع الأطلسي».
وكان المشاركون في هذه المناورات يتدربون في السنوات السابقة على التصدي لهجمات قراصنة وإرهابيين ومهربين، أو المشاركة في مهمات دولية.
وشدد المتحدث باسم الحلف ديلان وايت على أن «الحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا عدلت جذريا من الوضع في مجال الأمن في بحر البلطيق».
وأكد أن «مناورات من هذا النوع تبعث برسالة واضحة: ناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء».
وستجري العمليات التي تستمر حتى 23 سبتمبر الجاري، بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.
ويقع البلدان العضوان في الناتو وكانا جزءا من الاتحاد السوفياتي، عند حدود روسيا.
وسيتولى الأميرال هايش وفريقه قيادة التدريبات انطلاقا من روستوك على ساحل شمال شرق ألمانيا، وصرح أنها المرة الأولى التي تتولى البحرية الألمانية «التخطيط وقيادة مناورات بهذا الحجم».
وسيتم تدريب الجنود على الدفاع عن الموانئ كما على شن هجوم برمائي على أهداف برية. والهدف هو تعزيز التعاون بين القوات البحرية والبرية والجوية المشاركة، بحسب البحرية الألمانية.
وأطلقت ألمانيا تدريبات «نورذرن كوستس» عام 2007 وهي تتولى قيادتها مداورة مع الدنمارك والسويد وفنلندا.
وإلى ألمانيا تشارك فيها هذه السنة كل من: الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وفنلندا وإستونيا والدنمارك وكندا وبلجيكا وليتوانا ولاتفيا وهولندا وبولندا والسويد.
في المقابل، تجري روسيا بانتظام تدريبات عسكرية في بحر البلطيق.
وأوضحت البحرية الألمانية أن مناورات «نورذرن كوستس 23» لن تقترب من كالينينغراد، الجيب الروسي الصغير في الاتحاد الأوروبي الذي سلحته موسكو بشكل كثيف، تفاديا لأي استفزاز.

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