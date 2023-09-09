زلزال بقوة 5 9 درجات يهز شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

زلزال بقوة 5 9 درجات يهز شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا
التاريخ
9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن هذا الزلزال ليست لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي. وسبق أن تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب المنطقة نفسها في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى «حزام النار في المحيط الهادي»، حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.
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