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زلزال بقوة 5 9 درجات يهز شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجات هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي الإندونيسية.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن هذا الزلزال ليست لديه القدرة على التسبب في حدوث تسونامي. وسبق أن تسبب زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب المنطقة نفسها في عام 2018 في حدوث تسونامي أدى لأضرار واسعة النطاق ووقوع وفيات.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى «حزام النار في المحيط الهادي»، حيث يسبب التقاء الصفائح التكتونية نشاطا زلزاليا كبيرا.

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