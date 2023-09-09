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البرهان لن نقبل بسلام يعيد الأوضاع إلى ما قبل الحرب ويجب تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن قائد الجيش في السودان الفريق اول عبدالفتاح البرهان «عدم القبول بسلام يعيد الأوضاع إلى ما قبل اندلاع الحرب».
وقال البرهان في حديثه أمام قوة عسكرية في (الدمازين) بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان إن هناك حرصا على «سلام لا يضمن عودة الحال إلى ما قبل 15 أبريل الماضي»، مدللا بقبول العديد من المبادرات بما فيها منبر (جدة).
ودعا قائد الجيش السوداني كلا من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) إلى «الكف عن التدخل السلبي في الشؤون الداخلية» للسودان.
من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه وجه باستيعاب «كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن».
وقال البرهان إن «الجميع شاهد على جرائم ميليشيا الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة، ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية».
وأضاف أن «كلا من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحبا به»، مؤكدا أن «الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الاوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته».

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