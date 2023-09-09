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أرمينيا تتهم أذربيجان بالتصعيد في قره باغ وباكو تلاعب سياسي كاذب

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ عبر السبل الديبلوماسية «حصرا»، وذلك على خلفية ورود «معلومات مثيرة للقلق» على حدودهما.
وذكر الإليزيه في بيان أن ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان «في سياق تقارير مثيرة للقلق عن تكديس أذربيجان وسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من قره باغ».
وأكد الرئيس الفرنسي مجددا تمسكه بـ «حل الأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ» وبـ«تسوية عادلة ودائمة للنزاع، امتثالا للقانون الدولي وعبر القناة الديبلوماسية حصرا».
وتتنازع الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان منذ أكثر من ثلاثين عاما للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية.
وتصاعد التوتر بين باكو ويريفان بشدة في الأشهر الأخيرة، وتبادل الطرفان التهم بشن هجمات عبر الحدود.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي في يريفان «تفاقم الوضع العسكري السياسي في منطقتنا بشكل خطر».
وأشار إلى أن باكو تركز قوات لها عند حدود البلدين وقرب الإقليم الجبلي الذي يسيطر عليه انفصاليون.
وأضاف «تظهر أذربيجان نيتها القيام باستفزاز عسكري جديد ضد ناغورني قره باغ وأرمينيا».
من جهتها، وضعت باكو الاتهامات في خانة «تلاعب سياسي كاذب جديد».
وقالت وزارة خارجية اذربيجان في بيان «على أرمينيا التخلي عن مطالبتها الإقليمية وإنهاء الاستفزازات العسكرية السياسية والتوقف عن وضع عقبات أمام عملية السلام».
على صعيد اخر، استدعت روسيا سفير حليفتها أرمينيا للاستفسار منه عن «إجراءات غير ودية» اتخذتها بلاده بعدما أعلنت يريفان تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.
وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها حيال «تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية» إضافة إلى زيارة لكييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني وقرار يريفان الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان ان «السلطات الأرمينية اتخذت في الأيام الأخيرة سلسلة اجراءات غير ودية».
وأوضحت أن السفير الارميني اتيح له القيام بـ «عرض مسهب» في مقر الخارجية، مؤكدة أن روسيا وأرمينيا تبقيان رغم ذلك «حليفتين مع احترام كل الاتفاقات الهادفة الى تعزيز علاقات الشراكة».
وأعلنت ارمينيا مؤخرا انها ستستضيف تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تشارك فيها قواتها لحفظ السلام، في مؤشر جديد الى سعي يريفان للابتعاد من الحليف الروسي.

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