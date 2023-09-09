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وفدان روسي وصيني في كوريا الشمالية بذكرى تأسيسها بوتين للتعاون على كل المحاور وشي يهنئ الرفيق الأمين

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، حضره وفدان روسي وصيني، أمام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
والحدث كان عبارة عن عرض عسكري لـ «قوات شبه عسكرية»، بحسب الوكالة، ولم يشارك فيه جنود الجيش النظامي على جري العادة.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية ألوية شبه عسكرية ترتدي الزي الرسمي، بعضها في جرارات أو شاحنات حمراء كبيرة، تمر أمام كيم وابنته اللذين كانا يصفقان ويبتسمان.
وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية أن عرض «8 الجاري الذي جرى في ميدان كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ صادف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية»، في إشارة إلى الزعيم الأول للبلاد مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
والتقى كيم الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو غوه تشونغ.
وأعلن الجانبان عزمهما مواصلة «تعزيز التنسيق والتعاون» الثنائي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.
كذلك، حضر هذا الحدث ديبلوماسيون روس، وشاركت فيه فرقة غناء ورقص عسكري روسية جاءت إلى بيونغ يانغ لهذه المناسبة، بحسب المصدر نفسه.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى الزعيم الكوري الشمالي بهذه المناسبة، داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي «على كل المحاور».
وقال بوتين في رسالة تهنئة إلى كيم: «أنا على ثقة أننا بفضل جهودنا المشتركة سنواصل تعزيز (..) علاقاتنا الثنائية على كل المحاور».
وأضاف «هذا يتماشى تماما مع مصالح شعبينا» ويساهم في ضمان «الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا».
وذكر بوتين أنه «قبل 75 عاما، كان الاتحاد السوفييتي أول من اعترف بالدولة الجديدة ذات السيادة التي قامت على الأراضي الكورية»، مشددا على أن «العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين تستند الى مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل».
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جينبينغ بعث تهنئة إلى كيم جونغ أون بهذه المناسبة.
وقال شي إنه في ظل القيادة القوية لحزب العمال الكوري والجهود الدؤوبة لشعب كوريا الديموقراطية، تم تحقيق منجزات جديدة على صعيد البناء الاشتراكي لكوريا الديموقراطية على مدار الـ 75 عاما الماضية.
وأضاف ان «الرفيق الأمين العام كيم قاد في السنوات الأخيرة حزب العمال الكوري وشعب كوريا الديموقراطية لتنفيذ روح المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري والجلسات العامة للجنة المركزية الثامنة بشكل كامل، تركيزا على التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب، وقد حقق نتائج مهمة».
وأعرب شي عن ثقته في أن «شعب كوريا الديموقراطية الشقيق سيواصل بالتأكيد تحت قيادة الرفيق الأمين العام كيم وحزب العمال الكوري دفع القضية الاشتراكية للبلاد قدما من أجل تحقيق تنمية جديدة ويرفعها إلى مستوى جديد».
وأكد أن الصين وكوريا الديموقراطية جارتان صديقتان تربطهما نفس الجبال والأنهار، مضيفا ان الصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الديموقراطية، التي أقامتها ورعتها الأجيال الأقدم من قادة الحزبين والبلدين، متجذرة بعمق في قلوب الشعبين وازدادت قوة بمرور الزمن.

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