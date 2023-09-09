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ترامب يواجه محاكمة مدنية لمدة 3 أشهر بتهمة الاحتيال

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وابناه، محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، وذلك بدءا من أكتوبر المقبل إلى عيد الميلاد، حيث تتهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ «تضخيم» أصوله بمليارات الدولارات بين 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرر أن هذه المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل في مانهاتن.
وفي أمر أعلنه امس الاول أشار إلى أن المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر من العام الحالي، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير 2024 في ولاية أيوا.
ويعد دونالد ترامب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر الجاري.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس الى المحكمة العليا المحلية، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب «عمدا»، صعودا وهبوطا، بتقييمات أصول المجموعة المكونة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس الفائت، يشتبه في أن ترامب «قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات» كل عام بين 2011 و2021 - بما في ذلك عندما كان رئيسا من العام 2017 إلى العام 2021. وتم تقدير هذه الاختلافات بـ «17% إلى 39%، أو بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار» كل عام.
وفي تقدير حذر جديد أصدره مكتب النيابة العامة فإن المبالغة في تقدير أصول ترامب تراوح «بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليارات دولار سنويا».
وكان ترامب قد ندد مرارا بقضية «سخيفة» تقودها قاضية أميركية سوداء «عنصرية».

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