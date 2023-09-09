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السيسي لقادة العشرين مستعدون لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب

9/9/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخرا استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف السيسي خلال كلمته بقمة قادة مجموعة العشرين، امس، في نيودلهي، أنه في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
‏وقال الرئيس السيسي، في كلمته، انه يتطلع لأن تخرج القمة برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.
كما توجه الرئيس بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضا عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.‏‎‏وأضاف الرئيس السيسي أن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا، يتطلب منظورا شاملا، لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.
وأضاف: «وهنا يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون».
‏‎وتابع الرئيس في كلمته: وفي إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافا محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسيا واقتصاديا، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. ولا يفوتني في هذا السياق، أن أثمن تعزيز التمثيل الأفريقي بمجموعة العشرين.
‏‎أما خلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، واستضافتنا لقمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، فقد نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة «الانتقال العادل» للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.

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