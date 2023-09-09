المتقاعدون.. ثروة لا تنتهي وجذوة لا تخبو
التاريخ
9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نمط الحياة الذي يعيشه المتقاعدون في دولتنا الحبيبة يكرس مفهوما سلبيا عن «التقاعد»، حيث يصوره هذا النمط على أنه «موت على القاعد»، وركون إلى العزلة وانطواء في الحياة، وانحسار للحيوية، وحتى نصوب هذه المفاهيم السائدة، يستلزم منا أن ننظر لأفق أكثر بعدا في التعامل مع فئة الرعيل الأول، المهمة جدا في ميزان الدول.
فـ «التقاعد» بمصطلح الدول المتقدمة، هو مرحلة جديدة من العطاء والتكامل، والإنتاج والتفاعل، والتجديد والتغيير، والمنضمون إلى نادي التقاعد هم كنز من المهارات، ومنجم من الخبرات، ينهل من معينها جيل الشباب الجديد، فتنعم الأمة بالنهضة والقوة، والحكمة والفتوة، وتكتمل مسيرة البناء والعطاء.
لكن المتقاعدين في دولتنا الكريمة مجرد مكون اجتماعي، يتم تهميشهم بطيب نية، وتتجاهلهم أعرافنا المحلية، فبعد عقود من العطاء أصبح المتقاعدون مظلومين في الرعاية، معزولين عن المشاركة في التنمية، وبدل أن يكونوا عمادا للمشورات ومنهلا للخبرات، أصبحوا الحلقة الأضعف في ميزان الدولة ونظرة المجتمع.
لننظر لما تحظى به هذه الفئة العمرية في دول متقدمة، من منظومة مثيرة من الرعاية والعناية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، حيث ينظر للمتقاعدين على أنهم ثروة وطنية، ورصيد قومي، أخذوا بحظ وافر من خبرة الحياة، واعتركوا بحلوها ومرها، ما يحتم احتضانهم للمشاركة في بناء دولهم ونهضتها. ولكم أن تسألوا في ألمانيا عن هيئة الخبراء المتقاعدين الألمان، التي ينضوي تحتها آلاف من الخبراء يعملون للصالح العام، وما عليكم بعد ذلك إلا أن تشرقوا باتجاه الكوكب الياباني الثري بالمعجزات التقنية والصناعية، لتروا بأم أعينكم كيف يعينون المتقاعدين كمستشارين في مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام، ناهيك عن مجالس الشيوخ والحكماء في الكثير من الدول الأخرى.
ويجدر بي أن أتحدث فيما بقي لي من سطور في هذه المقالة عن شقين مهمين، الأول: المسؤولية في بلورة قانون للاستفادة من خبرات المتقاعدين في خطط التنمية، ورصد ما يكنزونه من طاقات، واحتضان ما يملكونه من إبداعات، واستثمار جذوة حيويتهم الجديدة في سوق عمل واعد، فمنهم قضاة متمرسون، ومعلمون ومهندسون، ووكلاء ومدراء وخبراء، بل إن سوادهم الأعظم يكفي لأن يثري القطاعين الحكومي والخاص، دون أن يتعارض ذلك مع ضخ دماء جديدة واستقطاب كفاءات شابة. ولكي يتم ذلك، يفترض إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين، تزخر بتخصصاتهم، وتعج بخبراتهم، للاستعانة بهم، وإشعارهم بأهميتهم ومكانتهم، وإشراكهم في الأنشطة الطوعية، الفردية والجماعية.
الشق الثاني في هذا الجانب، هو مكافأة المتقاعدين، وتمييزهم بأرقى أدوات الرعاية بهم والعناية بشؤونهم، ورصد احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، وتسهيل معاملاتهم، ومنحهم قروضا ميسرة بلا فوائد، وإسقاط فوائد قروضهم، وتخصيصهم ببيئة متكاملة وسخية من التطبيب والترفيه.
فمن حقهم أن يكون لهم نظام فائق من الرعاية الطبية والمصحات العلاجية وأن تخصص لهم مدينة طبية بدلا من قصرهم على نظام «عافية»، فمن واجبنا تجاههم أن يشيد لهم في كل محافظة ناد مجاني على أرقى مستوى من الخدمات الترفيهية والصالات الرياضية والأدوات الاستشفائية، متضمنة مكتبات للمطالعة، وفصولا لتحفيظ القرآن الكريم.
أعتقد أن رد الجميل والعرفان للمتقاعدين لا يكفي مع مبادرات مقدرة، ولا ينحصر بزيادات طفيفة في المعاشات، ولا بخصومات على تذاكر السفر، فأي شخص يستطيع الحصول على أرخص التذاكر من وكالات السفر، وما أكثرها.
في الختام: اجعلوا أعين المتقاعدين بارقة بالأمل، ووجوههم مفعمة بالحيوية، وابتسامتهم عريضة على محياهم. بادروهم بالرعاية، أحيطوهم بالحنان، وأشعروهم بأنهم جزء من الحياة لا خارج نطاقها، وارفقوا بأعمارهم التي أفنوا في خدمة الوطن ربيعها، ولا تزيدوا في موجة نزوحهم لدول أخرى وشراء الشقق فيها لملء أوقات الفراغ وتعويض ما يفقدونه في دولتهم.
كلمة أخيرة: المسؤولية يتقاسم الجميع أركانها، ومما يعين على ذلك استحداث لجنة ديدنها دراسة ما تقدم أعلاه، واقتراح ما ينهض بفئة المتقاعدين. وما أجمل التفكير في استحداث وزارة للمتقاعدين تعنى بشؤونهم وتستثمر عصارة حياتهم، ما قد يتجاوز قدرات وإمكانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إنها.. جرة قلم، ستقطفون ثمارها عندما تنضمون إلى نادي المتقاعدين، وتعيشون ما يعيشونه، فبادروا بالخير لأنفسكم ولوطنكم.. والله الموفق.
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