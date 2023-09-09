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المتقاعدون.. ثروة لا تنتهي وجذوة لا تخبو

9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نمط الحياة الذي يعيشه المتقاعدون في دولتنا الحبيبة يكرس مفهوما سلبيا عن «التقاعد»، حيث يصوره هذا النمط على أنه «موت على القاعد»، وركون إلى العزلة وانطواء في الحياة، وانحسار للحيوية، وحتى نصوب هذه المفاهيم السائدة، يستلزم منا أن ننظر لأفق أكثر بعدا في التعامل مع فئة الرعيل الأول، المهمة جدا في ميزان الدول.
فـ «التقاعد» بمصطلح الدول المتقدمة، هو مرحلة جديدة من العطاء والتكامل، والإنتاج والتفاعل، والتجديد والتغيير، والمنضمون إلى نادي التقاعد هم كنز من المهارات، ومنجم من الخبرات، ينهل من معينها جيل الشباب الجديد، فتنعم الأمة بالنهضة والقوة، والحكمة والفتوة، وتكتمل مسيرة البناء والعطاء.
لكن المتقاعدين في دولتنا الكريمة مجرد مكون اجتماعي، يتم تهميشهم بطيب نية، وتتجاهلهم أعرافنا المحلية، فبعد عقود من العطاء أصبح المتقاعدون مظلومين في الرعاية، معزولين عن المشاركة في التنمية، وبدل أن يكونوا عمادا للمشورات ومنهلا للخبرات، أصبحوا الحلقة الأضعف في ميزان الدولة ونظرة المجتمع.
لننظر لما تحظى به هذه الفئة العمرية في دول متقدمة، من منظومة مثيرة من الرعاية والعناية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، حيث ينظر للمتقاعدين على أنهم ثروة وطنية، ورصيد قومي، أخذوا بحظ وافر من خبرة الحياة، واعتركوا بحلوها ومرها، ما يحتم احتضانهم للمشاركة في بناء دولهم ونهضتها. ولكم أن تسألوا في ألمانيا عن هيئة الخبراء المتقاعدين الألمان، التي ينضوي تحتها آلاف من الخبراء يعملون للصالح العام، وما عليكم بعد ذلك إلا أن تشرقوا باتجاه الكوكب الياباني الثري بالمعجزات التقنية والصناعية، لتروا بأم أعينكم كيف يعينون المتقاعدين كمستشارين في مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام، ناهيك عن مجالس الشيوخ والحكماء في الكثير من الدول الأخرى.
ويجدر بي أن أتحدث فيما بقي لي من سطور في هذه المقالة عن شقين مهمين، الأول: المسؤولية في بلورة قانون للاستفادة من خبرات المتقاعدين في خطط التنمية، ورصد ما يكنزونه من طاقات، واحتضان ما يملكونه من إبداعات، واستثمار جذوة حيويتهم الجديدة في سوق عمل واعد، فمنهم قضاة متمرسون، ومعلمون ومهندسون، ووكلاء ومدراء وخبراء، بل إن سوادهم الأعظم يكفي لأن يثري القطاعين الحكومي والخاص، دون أن يتعارض ذلك مع ضخ دماء جديدة واستقطاب كفاءات شابة. ولكي يتم ذلك، يفترض إنشاء قاعدة بيانات للمتقاعدين، تزخر بتخصصاتهم، وتعج بخبراتهم، للاستعانة بهم، وإشعارهم بأهميتهم ومكانتهم، وإشراكهم في الأنشطة الطوعية، الفردية والجماعية.
الشق الثاني في هذا الجانب، هو مكافأة المتقاعدين، وتمييزهم بأرقى أدوات الرعاية بهم والعناية بشؤونهم، ورصد احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، وتسهيل معاملاتهم، ومنحهم قروضا ميسرة بلا فوائد، وإسقاط فوائد قروضهم، وتخصيصهم ببيئة متكاملة وسخية من التطبيب والترفيه.
فمن حقهم أن يكون لهم نظام فائق من الرعاية الطبية والمصحات العلاجية وأن تخصص لهم مدينة طبية بدلا من قصرهم على نظام «عافية»، فمن واجبنا تجاههم أن يشيد لهم في كل محافظة ناد مجاني على أرقى مستوى من الخدمات الترفيهية والصالات الرياضية والأدوات الاستشفائية، متضمنة مكتبات للمطالعة، وفصولا لتحفيظ القرآن الكريم.
أعتقد أن رد الجميل والعرفان للمتقاعدين لا يكفي مع مبادرات مقدرة، ولا ينحصر بزيادات طفيفة في المعاشات، ولا بخصومات على تذاكر السفر، فأي شخص يستطيع الحصول على أرخص التذاكر من وكالات السفر، وما أكثرها.
في الختام: اجعلوا أعين المتقاعدين بارقة بالأمل، ووجوههم مفعمة بالحيوية، وابتسامتهم عريضة على محياهم. بادروهم بالرعاية، أحيطوهم بالحنان، وأشعروهم بأنهم جزء من الحياة لا خارج نطاقها، وارفقوا بأعمارهم التي أفنوا في خدمة الوطن ربيعها، ولا تزيدوا في موجة نزوحهم لدول أخرى وشراء الشقق فيها لملء أوقات الفراغ وتعويض ما يفقدونه في دولتهم.
كلمة أخيرة: المسؤولية يتقاسم الجميع أركانها، ومما يعين على ذلك استحداث لجنة ديدنها دراسة ما تقدم أعلاه، واقتراح ما ينهض بفئة المتقاعدين. وما أجمل التفكير في استحداث وزارة للمتقاعدين تعنى بشؤونهم وتستثمر عصارة حياتهم، ما قد يتجاوز قدرات وإمكانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إنها.. جرة قلم، ستقطفون ثمارها عندما تنضمون إلى نادي المتقاعدين، وتعيشون ما يعيشونه، فبادروا بالخير لأنفسكم ولوطنكم.. والله الموفق.

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