لا تركن لإمكانياتك

لا تركن لإمكانياتك
التاريخ
9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
ينشئ أحدنا مشروعا تجاريا «مسبوقا»، فيفتح عليه من الخيرات والرزق الكثير الوفير، فيرتفع رصيده في البنك ويشعر بأنه مبارك وأنه قد رزق لعلم وميزة عنده.
وآخر يفتح مكتبا لإعطاء استشارات، فتجده يقتحم عالم تقديم الدورات «المعتادة»، فينتشر اسمه، ويذيع صيته، ويتداول الناس مقاطعه، فيصبح أشهر من نار على علم، فيقدم في المجالس، ويستمع لحديثه، وينصت لكلامه، فترتفع «الأنا» عنده، ويزداد الاستحقاق لديه، ويشعر بأنه قد نال ما نال لكفاءته، ووصل ما وصل إليه لتميزه.
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ما الذي أعطى الأول الشعور بالتميز مع أن مشروعه مسبوق، وما الذي أشعر الآخر بالتفرد مع أن ما يقدمه معتاد، لماذا يظن البعض أن التوفيق كان حليفه لشيء قد تميز به، وأن النجاح صار من نصيبه لشيء «ما» قد تفرد به؟
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يقول تعالى (إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين).
٭ قال مجاهد: يعني الأشرين البطرين، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم.
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ما حازه قارون كان إعجازيا، وما تفرد به من صنع الذهب كان غير مسبوق، ومع ذلك حينما نسب الفضل لنفسه وأرجع الأمر إليه، (قال إنما أوتيته على علم عندي)، انتهى كل شيء، (فخسفنا به وبداره الأرض).
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الأفكار موجودة، والتخطيط ممكن، والإقدام مستطاع، ولكن الأهم من ذلك أن تكون موفقا في اختياراتك، وأن تلازمك البركة في خطواتك، وأن يجانبك الخطأ في قراراتك.
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لذلك لا تؤمن بقدراتك إيمانا مطلقا، ولا تركن لإمكانياتك ركونا جازما، وضع ثقتك وإيمانك بالله عز وجل بالمقام الأول، فهو الموفق والمسدد لكل خير حصلت عليه، أو شر ابتعد عنك.
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