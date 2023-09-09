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لا تركن لإمكانياتك

9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]


ينشئ أحدنا مشروعا تجاريا «مسبوقا»، فيفتح عليه من الخيرات والرزق الكثير الوفير، فيرتفع رصيده في البنك ويشعر بأنه مبارك وأنه قد رزق لعلم وميزة عنده.
وآخر يفتح مكتبا لإعطاء استشارات، فتجده يقتحم عالم تقديم الدورات «المعتادة»، فينتشر اسمه، ويذيع صيته، ويتداول الناس مقاطعه، فيصبح أشهر من نار على علم، فيقدم في المجالس، ويستمع لحديثه، وينصت لكلامه، فترتفع «الأنا» عنده، ويزداد الاستحقاق لديه، ويشعر بأنه قد نال ما نال لكفاءته، ووصل ما وصل إليه لتميزه.
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ما الذي أعطى الأول الشعور بالتميز مع أن مشروعه مسبوق، وما الذي أشعر الآخر بالتفرد مع أن ما يقدمه معتاد، لماذا يظن البعض أن التوفيق كان حليفه لشيء قد تميز به، وأن النجاح صار من نصيبه لشيء «ما» قد تفرد به؟
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يقول تعالى (إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين).
٭ قال مجاهد: يعني الأشرين البطرين، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم.
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ما حازه قارون كان إعجازيا، وما تفرد به من صنع الذهب كان غير مسبوق، ومع ذلك حينما نسب الفضل لنفسه وأرجع الأمر إليه، (قال إنما أوتيته على علم عندي)، انتهى كل شيء، (فخسفنا به وبداره الأرض).
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الأفكار موجودة، والتخطيط ممكن، والإقدام مستطاع، ولكن الأهم من ذلك أن تكون موفقا في اختياراتك، وأن تلازمك البركة في خطواتك، وأن يجانبك الخطأ في قراراتك.
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لذلك لا تؤمن بقدراتك إيمانا مطلقا، ولا تركن لإمكانياتك ركونا جازما، وضع ثقتك وإيمانك بالله عز وجل بالمقام الأول، فهو الموفق والمسدد لكل خير حصلت عليه، أو شر ابتعد عنك.

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