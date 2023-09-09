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نظرة على قمة العشرين

9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]

@HamadMadouh


تأسست مجموعة العشرين عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية، كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، لتتم ترقيتها فيما بعد إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2007، وفي عام 2009 تم تعيينها «المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي».
فهي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دورا محوريا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء لمناقشة خطط الاقتصاد العالمي. وتمثل دول المجموعة 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية،
وتضم في عضويتها دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 19 دولة هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا كضيف دائم.
يدور النقاش حول توسع نطاق القضايا التي ناقشها زعماء مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، ليشمل قضايا مثل تغير المناخ، والطاقة المستدامة، والإعفاء من الديون الدولية، وفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
أما القمة الحالية التي تعقد في نيودلهي من 9 إلى 10 سبتمبر، التي يترأسها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فتهدف الى التركيز على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية، إضافة الى ضم الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة، حيث بلغ الناتج المحلى 3 تريليونات دولار العام الماضي.
لكن ما إنجازات قمة العشرين؟
كان الإنجاز الأول لمجموعة العشرين هو إتمام جهد منسق للتحفيز المالي في لندن عام 2009، اتفاقية باريس لتغير المناخ بين الولايات المتحدة والصين. بالإضافة الى ذلك في عام 2016 صاغت مجموعة العشرين التزامها بخطة عام 2030 (أهداف التنمية المستدامة) في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن، وحماية الكوكب من التدهور، وتعزيز التعاون مع البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية.
فما العوائد الاقتصادية والفرص المتاحة للهند؟
تتوقع مراكز البحوث للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تتمكن نيودلهي خلال رئاستها لمجموعة العشرين من التأثير في هيكل النظام العالمي، وخاصة على الصعيد الاقتصادي من خلال إنشاء ما يعرف بالمعهد الدولي للتنمية التنظيمية، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات العالمية والهيئات متعددة الأطراف والحكومات، من تقييم المخاطر وفرص السوق الجديدة بشكل جماعي، ومن ثم توفير آلية عالمية لتبادل المعلومات، فضلا عن تمكين الاقتصادات الناشئة من المشاركة في تقييم المخاطر العالمية.
أما عن الفرص المتاحة لنيودلهي، فمنها توجيه المجتمع الدولي نحو تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين، فضلا عن تعزيز دورها في تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وإحلال السلام العالمي.

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