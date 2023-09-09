الكويت تلبي نداء الإغاثة لمنكوبي زلزال المغرب

الكويت تلبي نداء الإغاثة لمنكوبي زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فجعنا صباح يوم أمس السبت 9/9/2023 بخبر تصدر النشرات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، زلزال قوي يضرب مناطق عديدة في المملكة المغربية الشقيقة.
تقارير إخبارية مصورة نقلت ما خلفه الزلزال المدمر من وقائع مؤلمة، أعداد الضحايا بازدياد جراء الزلزال وعدد المصابين كذلك، ومشاهد أخرى لعدد من المباني والمنازل انهارت وخرج الناس إلى الساحات والحدائق العامة افترشوها كملاذ آمن لهم.
الكويت سباقة في مد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية، وقد صادف ذلك أيضا الذكرى التاسعة لتكريم الكويت من قبل الأمم المتحدة واختيارها مركزا للعمل الإنساني، وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، قائدا للعمل الإنساني.
واليوم نجدد هذا العمل الإنساني، حيث صدرت توجيهات سامية من القيادة السياسية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بشكل عاجل الى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية التي أصدرت تعميما لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية الشقيقة على وجه السرعة.
في النهاية، نحن في الكويت متضامنون حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة المغربية.
وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يرحم ضحايا الزلزال ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وان يجعل الله الكويت دائمة بعملها السباق بالعمل الإنساني والإغاثي وأيادي شعبها البيضاء نحو الخير وأن يجعلها دار أمن وأمان.
ودمتم بخير.
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