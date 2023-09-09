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الكويت تلبي نداء الإغاثة لمنكوبي زلزال المغرب

9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فجعنا صباح يوم أمس السبت 9/9/2023 بخبر تصدر النشرات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، زلزال قوي يضرب مناطق عديدة في المملكة المغربية الشقيقة.
تقارير إخبارية مصورة نقلت ما خلفه الزلزال المدمر من وقائع مؤلمة، أعداد الضحايا بازدياد جراء الزلزال وعدد المصابين كذلك، ومشاهد أخرى لعدد من المباني والمنازل انهارت وخرج الناس إلى الساحات والحدائق العامة افترشوها كملاذ آمن لهم.
الكويت سباقة في مد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين من الكوارث الطبيعية، وقد صادف ذلك أيضا الذكرى التاسعة لتكريم الكويت من قبل الأمم المتحدة واختيارها مركزا للعمل الإنساني، وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، قائدا للعمل الإنساني.
واليوم نجدد هذا العمل الإنساني، حيث صدرت توجيهات سامية من القيادة السياسية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو نائب الأمير وولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بشكل عاجل الى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية التي أصدرت تعميما لجميع الجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي زلزال المملكة المغربية الشقيقة على وجه السرعة.
في النهاية، نحن في الكويت متضامنون حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة المغربية.
وفي الختام، نسأل الله العلي القدير أن يرحم ضحايا الزلزال ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وان يجعل الله الكويت دائمة بعملها السباق بالعمل الإنساني والإغاثي وأيادي شعبها البيضاء نحو الخير وأن يجعلها دار أمن وأمان.
ودمتم بخير.

MENAFN09092023000130011022ID1107038573

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