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جوهر المرء

9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جميعنا جئنا إلى هذه الدنيا وواجهنا ظروفا دفعتنا لنكون كما نحن، قد لا نكون الأفضل، لكننا على الأقل ينبغي أن نواجه الحياة، وألا نقف لنتفرج فيها، ذلك لأن الحياة لا تأخذ ظروفنا بعين الاعتبار، ونظرا لأن لكل واحد منا ظروفا دفعته ليبدو بالشكل الذي هو عليه، لزاما علينا أن نحترم الآخرين، وأن نضع ظروفهم دوما في الحسبان.
ولكل شخص منا حكاية، وكل فرد بمنزلة حكاية تنسج خيوطها التي لم تكتمل بعد، هذه الحكاية مليئة بالأحداث، فلا يجد صاحبها بدا من ممارسة حياته بالشكل الذي يظن أنه فرض عليه، لذلك لن نكون عادلين أبدا عندما نتحدث عن الحرية والرفاهية، لأن الذين تمارس عليهم الحياة ضغوطها لا يعرفون تلك الحرية ولا الرفاهية أبدا، هم فقط يقاومون، ويواجهون، وقد يستسلمون أحيانا، وقلما ينتصرون، فتصبح الخسارة والهزيمة هي العنوان العريض لمن لم يجد نفسه على استعداد لمواجهة الحياة.
الحياة تصنع بالقوة، ومن لم يمتلك هذه القوة، تقتله الحياة بالقوة، ليس لأن البقاء يكون دائما للأقوى، ولكن ظروف الحياة تقهر الضعفاء أيضا، ومن لم يجد ظروفا مناسبة لممارسة الحياة، فهو في الغالب سيضطر لمواجهة الحياة، والظروف، هذا إذا أراد أن يعيش، فالحياة لا تسعفه في الاختيار، هو فقط الذي يختار ما يريد، بين أن يواجه بطش الحياة لينال منها، أو تمارس عليه الحياة عنفوانها، قبل أن تضعه في الهامش.
ولكل منا ظروف تنطوي عليها حكاياتنا، نحاول أن نتوارى خلف الظروف لنظهر بشكل أفضل، لكن ذلك لا يدوم طويلا، فما تدفعنا إليه الظروف يكشف عوراتنا، فيجعلنا ضحايا لظروف لم نخترها أبدا، ولم نكن لنختارها لو منحت لنا حرية الاختيار، وهذا لا يعني أننا لسنا أحرارا، نحن أحرار إلى حدود معينة، إلى الحدود التي تفتك فيها بنا الظروف، فنصير خاضعين للظروف التي جعلتنا نبدو بالشكل الذي نبدو عليه، فما أسوأنا عندما تكون ظروفنا أقسى مما نرفض!
هكذا تبيح لنا الحياة ما لا نستسيغه، فتجبرنا على اعتناق ما تجود به علينا من معاناة وقسوة ومرارة، لا نملك حيالها في البداية إلا أن نواجهها، ونفعل ذلك حفاظا على ماء الوجه، فأن تقاوم الظروف، وأن تواجه عنفوان الحياة، فذلك ليس سهلا بتاتا، وليس في متناول أي شخص، فالتسلح بالقوة في أشد لحظات الضعف لا يتسم بها إلا من يمتلكون في داخلهم طاقة تسعفهم عند اللحظات التي تقترب الحياة أو تكاد من أن تميتهم قهرا، لقد تعلموا المقاومة، وعرفوا أن ظروف الحياة تستدعي أن نقف في مواجهتها، وأن نأخذها على محمل المقاومة، بدلا من أن نتركها تدهسنا.
فنحن أقوى من أن نموت بسهولة، ونحن أشد صلابة من أن نستسلم بسهولة. لكن الحياة تدفعنا إلى ما لا نشتهي، ولكي نغطي ضعفنا، وقلة حيلتنا، ندفع مجبرين على ممارسة ما يتنافى مع طموحاتنا ورغباتنا، ليس لأننا نخاف الحياة، بل لأننا نواجه الحياة حتى نستولي عليها، نواجهها بحذر، ونمارس بعض الحيلة قدر الإمكان، حتى نكتسب طاقة جديدة، هذه الطاقة هي التي تسعفنا عندما نقرر أن نفتك بالحياة.
كما ينبغي أن نتعلم أن نأخذ ظروف الآخرين بعين الاعتبار أيضا، وألا نحاكمهم انطلاقا من الوضعيات التي نصادفهم من خلالها، فهؤلاء أجبرتهم الظروف على ذلك، ربما يخبئون في دواخلهم مرارة حظهم، وربما لم يجدوا بديلا من تقبل واقعهم، أو لم يجدوا من يسعفهم في تغييره، وهذا لا يعني أنهم غير قادرين على تغييره، بل إن ذلك هو أقصى ما منحهم الواقع.
وأكثر الناس ينتظرون شيئا ما ليتغيروا، وآخرون يتغيرون عندما تحدث لهم صدمة، أو تتغير أدوارهم في الحياة، لكن أعظم التغير هو التغير المقصود الواعي النابع من التأمل والإرادة والشعور بالمسؤولية، مثلما السيارة ذات العجلات المتوازية بدقة تجري في طريقها بسهولة وبسرعة.. فأنت ستؤدي في الحياة بشكل أفضل إذا وازنت بين أفكارك ومشاعرك وعواطفك ومبادئك وأهدافك وقيمك.
فكل شيء في هذه الحياة كما قال جورج إليوت: سيغادرنا ويذهب بعيدا عنا، ففي نهاية حياتنا لن يكون لدينا أي شيء مثلما جئنا إليها في البداية.

MENAFN09092023000130011022ID1107038572

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