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جولات موفّقة

9/9/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]


العام الدراسي الجديد على الأبواب والجاهزية كما نقل عن المسؤولين في وزارة التربية مكتملة لاستقبال أعضاء الهيئة التعليمية والطلبة، والأيام المقبلة كفيلة بكشف الجاهزية من عدمها.
في مقال سابق تطرقت إلى جاهزية وزارة التربية مع قرب انطلاق العام الدراسي، وطالبت المسؤولين في الوزارة بالنزول الى أرض الميدان التعليمي والاجتماع مع مديري المناطق التعليمية وإلزامهم بتقديم تقارير عن المدارس التابعة لهم، والنواقص والمشاكل التي تعاني منها سواء فيما يتعلق بعقود النظافة ونقص الكتب المدرسية أو عطل أجهزة التكييف أو أجهزة تبريد المياه وتنظيف الخزانات التي تكون حاضرة في كل عام والخروج بعد ذلك في مؤتمر صحافي وتوضيح جاهزيتهم حتى يطمئن أولياء الأمور بأن المرافق التعليمية جاهزة ولا ينقصها شيء سواء من ناحية توافر الكتب الدراسية أو صيانة تلك المرافق وتجهيزها.
نبارك لوزير التربية د.عادل المانع ثقة القيادة السياسية بتكليفه وزيرا للتربية والتعليم العالي، متمنيا له التوفيق في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمخرجاته، والعمل على حل المشاكل التي تكون حاضرة في كل عام دراسي، التي تعاني منها المرافق التعليمية.
بداية الوزير مبشرة بالخير، حيث استهل عمله باجتماع مع المسؤولين في الوزارة عقب أداء القسم للوقوف على مدى جاهزية الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما دعا المسؤولين في الوزارة إلى التحدث بشفافية، وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بالجاهزية حتى يتم إصلاحه في أسرع وقت ممكن، هذا اللقاء يسجل للوزير الذي حرص على الالتقاء بالقياديين في الوزارة بهدف الاستماع لهم وتحميلهم المسؤولية كاملة في حال وجود أي قصور مع بــداية دوام الهيئة التعليمية.
بعد ذلك وفي خطوة إيجابـــية للغاية تم الإعلان عن جـــولات وزيارات مفاجئة يقـــوم بها د.عادل المانع خلال هذا الأسبوع لمتابعة الأوضاع الميدانية، والتي استهلها مساء الجمعة بجولة في إحدى مدارس الجهراء، وذلك بتفقد المدارس بشكل مفاجئ والتأكد من تقارير المسؤولين التي تؤكد الجاهزية، وأنه لا توجد أي مشاكل تذكر، والتأكد بنفسه من جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي. نتمنى أن يصاحب ذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق المتقاعسين إن وجد هناك أي تقصير أو مخالفة في التقارير، لأنه في النهاية المساءلة ستقع على الوزير بشكل مباشر في حال وجود تقصير بأي مدرسة، لذلك فإن معاقبة أي مسؤول عند عدم الجاهزية أو من كانت تقاريره مضللة تجعله عبرة لغيره حتى لا يكرر الخطأ نفسه.

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