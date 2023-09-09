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المبارزة الأردنية تقارع نجوم الأسياد بسلاح إنجاز غرب آسيا

9/9/2023 11:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






يدخل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للمبارزة منافسات دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام في مدينة هانغشتو الصينية اعتبارا من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي، بكل ثقة وبمعنويات عالية، وبطموحات مواصلة تحقيق الإنجازات رغم صعوبة هذه المهمة، نظرا لتواجد نخبة الأبطال في القارة الآسيوية.
ولعل الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها رياضة المبارزة في الآونة الأخيرة، منحت محبي وعشاق هذه الرياضة الاطمئنان في قدرة اللاعبين واللاعبات في تحقيق المطلوب والعودة بعدد من الميداليات، خصوصا وأن المستوى الفني للاعبين واللاعبات كافة في تطور مستمر، وهذا ناتج عن نجاح البرامج التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير قدرات اللاعبين، والتي نفذت على أرض الواقع في السنوات الأخيرة، وحققت فيها المنتخبات الوطنية أفضل الإنجازات.
أسرة رياضة المبارزة برئاسة الدكتور خالد العطيات، لم تقصر أمام اللاعبين والجهاز الفني في تقديم الدعم والرعاية، ومتابعة الأمور التي تخصهم، علاوة على تهيئة الأمور الفنية، وخصوصا التي تتعلق بتأمين المعسكرات التدريبية، والمشاركة في الاستحقاقات الرسمية، وكلها تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، وتعزز من تقدمها في تحصيل غلة وفيرة من الميداليات، خصوصا في مشاركاتها الأخيرة.
ومنذ انتهاء منافسات بطولة غرب آسيا، لم تنقطع المنتخبات الوطنية عن التدريبات، استعدادا لخوض دورة الألعاب الآسيوية، سعيا من الجهاز الفني للمحافظة على جاهزية اللاعبين واللاعبات، حيث إن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات تتطلب تكثيف الوحدات التدريبية نظرا لقوة المنافسات ووجود اللاعبين الأبطال من مختلف الدول الآسيوية.
وسمى الاتحاد 6 من نجوم المنتخبات الوطنية، والذين سيمثلون الأردن في دورة الألعاب الآسيوية، إضافة إلى المدربين علي أبو زمع وسايير أبرو، واللاعبون هم: (عبدالله الطحلة واسامه المصري وإياد عودة ودينا المنسي ورؤى المجالي وشهد كلوب)، وجميع هؤلاء اللاعبين حققوا أفضل النتائج والإنجازات في مشاركتهم الأخيرة مع المنتخبات الوطنية في بطولة غرب آسيا، والتي اختتمت في العاصمة عمان بمشاركة 8 دول، حيث اعتبرت هذه الإنجازات الأفضل على مدار السنوات السابقة، إضافة إلى الإنجازات الثمينة التي حققتها المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب العربية التي جرت في الجزائر مؤخرا، حيث نال اللاعبون 10 ميداليات ملونة من بينها ميداليتان ذهبيتان و3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.
وفي بطولة غرب آسيا، حصلت المنتخبات الوطنية على 23 ميدالية ملونة، من بينها 8 ميداليات ذهبية عن طريق منتخبي الإيبيه للذكور، والفلوريه للإناث، واللاعبين إياد عودة وقصي حبوب وجنى عابدين وعبدالله الطحلة ودينا المنسي ورؤى المجالي، و4 ميداليات فضية عن طريق دينا المنسي وزيد مطاربة وفارس أبو طوق واسامه المصري، و11 ميدالية برونزية بواسطة شهد كلوب (2) وبراء الأشقر ومحمد بسيسة وليمار الزمر وسيلين النوايسة وميرا عزيزية واياد عودة وجنى عابدين وأسامه البلوي وقصي حبوب.
وفي مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة كاس آسيا للناشين، والتي جرت في عمان أيضا، توج لاعبو المنتخب الوطني بـ7 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس آسيا للناشئين والناشئات، التي جرت أيضا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث تمكن عزالدين العتوم وعبدالرحمن المغايرة وسيلين النوايسة من الفوز بالميدالية الفضية، وحصلت ليمار الزمر وزين الحتاملة وتانيا عواد ومحمد بسيسة على الميدالية البرونزية.



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