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النجار يفوز بالجولة الأخيرة لسباق الهضبة السعودية

9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز السائق الأردني هشام أمير النجار، بالمركز الأول في الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة، التي أقيمت يوم أمس في مدينة الطائف السعودية للمرة الأولى على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بزمن 2.07.427 دقيقة.
وجاء ابن عمه أمير هشام النجار في المركز الرابع في الترتيب العام على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو بزمن 2.08.206 دقيقة، والثالث في الفئة السادسة، فيما حل الأردني مصطفى عطاري بالمركز الخامس بالترتيب العام على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر بوتوتايب بزمن 2.10.986 دقيقة، والرابع في الفئة السادسة، وجاء مواطنه وائل مصطفى في المركز السادس على متن سيارة غولف في دبليو بزمن 2.13.872 دقيقة.
وأحرز السائق الأردني أحمد جانخوت، المركز الأول لفئة جي 3 على متن سيارة تويوتا تيرسل، وجاء السائق الأردني سيف منصور بالمركز الثاني في الفئة ذاتها على متن سيارة هوندا سيفيك.
ونافس في منافسات الجولة الختامية للبطولة 98 متسابقا من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات، وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 4.2 كم يتضمن 30 منعطفا بين البداية والنهاية، وذلك
على مدار يومين.



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