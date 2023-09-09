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المصاروة والمصاطفة على موعد مع الذهب والبرونز بالدوري العالمي للكراتيه

9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة اليوم، المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم في الجولة الاخيرة من الدوري ‏العالمي الذي تقام منافساته في العاصمة الإيرلندية دبلن.
ويواجه المصاروة اليوم اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون.
ويلاقي لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة اليوم أيضا لاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 67 كغم).
ويأمل لاعبا المنتخب الوطني المصاروة والمصاطفة باحراز الميداليتين الذهبية والبرونزية، وصعود منصات التتويج التي اعتادت لعبه الكراتيه عليها خلال المشاركات الخارجية.
وخرج يوم أمس من منافسات البطولة لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
واذا ما حصل المصاطفة على الميدالية البرونزية سينال جائزة الفائز الأكبر، فيما بات لاعبا المنتخب الوطني عبد الله حماد وعمر شقرة خارج دائرة المنافسة على الجائزة بسبب خروجهم من البطولة. وتعتبر هذه الجائزة الأرفع والأعلى التي تمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، وتمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم ممن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام، والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.
وسيتم الإعلان عن تتويج الفائزين اليوم في التكريم الفردي السنوي الأكثر شهرة عقب تتويج الفائزين في الجولة النهائية من الدوري العالمي التي ستقام في العاصمة الايرلندية دبلن، واللقب متاح لجميع الفئات الـ 12 باستثناء واحدة، وسيقام حفل إعلان الفائز الكبير الجديد بعد تتويج الفائزين في البطولة.
كان المنتخب الوطني للكراتيه قد حقق في الجولات الـ 3 الماضية في الدوري العالمي التي أقيمت في مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات تحققت من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية للاعب محمد الجعفري.



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