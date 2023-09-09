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المنتخب الوطني يطوي صفحة النرويج ويبدأ تدريباته في باكو

9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






طوى المنتخب الوطني لكرة القدم، صفحة مباراة منتخب النرويج الودية والخسارة الثقيلة بسداسية نظيفة، وبدأ تدريباته بالعاصمة الأذرية باكو من أجل ملاقاة منتخب أذربيجان في مواجهة ودية تقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد الثلاثاء (حسب توقيت الأردن) على ملعب“دالغا أرينا”، في إطار تحضيرات“النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقامة في قطر مطلع العام المقبل.
وعمد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة، الى تجاوز آثار خسارة مباراة المنتخب أمام النرويج، وتوجيه التركيز نحو المواجهة المرتقبة أمام منتخب أذربيجان، مؤكدا للاعبين أن علينا جميعا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي.
وركزت التدريبات على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة النرويج خصوصا في الجانب الدفاعي.
ويبحث أعضاء المنتخب الوطني بفتح صفحة جديدة عنوانها الأبرز، مصالحة الجماهير، وإعادة الصورة الفنية الجيدة عن منتخب النشامى.
وأجمعت الآراء الفنية، على أن لاعبي المنتخب ارتكبوا أخطاء فردية ساهمت في خسارة اللقاء، ما يتطلب مراجعة عاجلة للحسابات الفنية، للظهور بشكل أفضل وتحقيق الفوز.
وتعرض رفاق موسى التعمري لموجة انتقادات واسعة في الشارع الرياضي، خصوصا وأن معظم اللاعبين لم يقدموا المطلوب منهم فنيا، وظهر واضحا أن اللياقة البدنية تحتاج إلى عمل كبير من عموتة والجهاز الفني.
ويشارك في التدريبات كافة اللاعبين الذين اختارهم عموتة للمعسكر وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وينتظر الجهاز الفني تغييرا على اللاعبين الذين بدأ بهم لقاء النرويج، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين، حيث يبحث الجهاز الفني عن معرفة إمكانيات وقدرات اللاعبين، وصولا لأفضل تشكيلة تكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات الأردنيين بتحقيق نتائج إيجابية مميزة في تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم، ونهائيات كأس آسيا بقطر 2024.
“الأذري” يواصل تحضيراته
وخاض المنتخب الأذري أمس مباراته الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويملك المنتخب الذي يحتل المركز 121 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقطة واحدة فقط ويحتل المركز الأخير.
ويبحث مديره الفني الإيطالي جياني دي بياسي عن تحقيق نتيجة إيجابية من لقاء النشامى، تساهم في رفع معنويات اللاعبين في الاستحقاقات المقبلة، وتضم التشكيلة التي اختارها دي بياسي لمباراة المنتخب الوطني كلا من اللاعبين، صلاحات أجانيف، شهر الدين محمد، يوسق ايمانوف، رحيل محمدوف، نورال يراموف، أنطون كريفوتسيوك، حجة حقردي، بهلول زادة، يوسف نبييف، بختيار زادة، الفين بادالوف، امين سيدييف، أوزان كان، اليكسي ايساييف، اميل سروف، فليب اوزوبيش، قسمت علييف، كوشجون، الفين جولييف، أمين محمودوف، الفين جمالوف، رينات دادانشوف، راميل شيداييف، موسى قربانلي، رستم أحمد زادة، ماهر امريلي.



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