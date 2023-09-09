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مائدة مستديرة أردنية نرويجية لتطوير الكرة النسوية

9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اجتمع سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، بمسؤولي الاتحاد النرويجي، على هامش حضوره مباراة المنتخب الوطني مع مضيفه النرويجي التي أقيمت مساء الخميس الماضي.
الاجتماع الذي حضره ولي العهد النرويجي هاكون ماجنوس، إلى جانب رئيسة الاتحاد النرويجي ليز كلافينيس ومسؤول وزارة الخارجية النرويجية أندرياس كرافيك والأمين العام للاتحاد النرويجي كارل بيتر لوكن والأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، أقيم في ملعب“أوليفال”، وتناول الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز وتطوير كرة القدم لليافعين والفتيات.
الاجتماع كان بمثابة مائدة مستديرة، لمناقشة اتفاقيات سابقة تتعلق بالدعم النرويجي لكرة القدم النسوية في الشرق الأوسط، وكيفية تفعيلها لما يخدم كرة القم النسوية في الأردن.
وكانت النرويج من الدول الداعمة لكرة القدم النسوية في الأردن خلال السنوات الماضية.
وقالت كلافينيس حول الاتفاقيات في تصريحات لموقع الاتحاد النرويجي:“يمكن لكرة القدم أن تلعب دوراً كبيراً بالنسبة للأطفال والشباب. نرى ذلك في وطننا، ونراه أيضا في بلدان أخرى.
وأضافت:“يهدف مشروعنا في الأردن إلى تقليل التوترات بين اللاجئين السوريين، من خلال منح الأطفال حياة يومية نشطة، إضافة إلى ذلك ركزنا بشكل خاص على منح الفتيات الفرص نفسها التي يتمتع بها الأولاد. في الواقع، تحدث كرة القدم فرقاً كبيراً في الأردن وفي الشرق الأوسط”. معًا يمكننا أن ننجز الكثير، ومعًا يمكننا أن ننجز المزيد لضمان حصول الأطفال والشباب على الحق في اللعب والترفيه”.
وتابعت:“نرى من خلال مشاريعنا الدولية أن كرة القدم للأطفال في بيئة آمنة، يمكن أن تتحدى الأحكام المسبقة وتحفز التنمية الذاتية للأطفال وتكون ساحة مهمة تساعد على تقليل التوترات في مناطق الصراع”. ويتماشى هذا النهج مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تؤكد أن لجميع الأطفال الحق في اللعب وأوقات الفراغ”.
وعبر تمويل من وزارة الخارجية، يقوم الاتحاد النرويجي لكرة القدم ببناء 18 ملعبًا، تقدم التدريب اللازم لـ200 شخص في الأردن، وفقا لما ذكره
موقع الاتحاد النرويجي.
وعن الاتفاقية قالت سمر نصار:“نود أن نعرب عن امتناننا للنرويج ممثلة في الديوان الملكي والحكومة النرويجية والاتحاد الوطني لكرة القدم، على دعمهم الثابت للأردن ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. إن المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها على مر السنين لعبت دوراً مركزياً في دعم المجتمعات المحلية وتمكين الشباب وتعزيز كرة القدم النسائية في المنطقة، كل ذلك في إطار هدفنا المشترك المتمثل في توفير فرص متساوية للجميع”.
من جانبه، عبر كرافيك عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكروي المهم الذي يظهر الالتزام الدولي الكبير للاتحاد النرويجي، وقال:“يظهر التعاون الدولي في كرة القدم والرياضة، كيف يساهم النرويجيون مثل الاتحاد الوطني لكرة القدم في تعزيز القيم والأهداف المهمة في السياسة الخارجية والتنموية النرويجية”.“يلعب الأردن دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ويساعد حدث اليوم على تعزيز ومواصلة تطوير الشراكة الجيدة والنشطة للغاية بين الأردن والنرويج”.



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