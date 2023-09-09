الحسين والعربي يتأهلان إلى المربع الذهبي لدوري كرة اليد

الحسين والعربي يتأهلان إلى المربع الذهبي لدوري كرة اليد
التاريخ
9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تأهل فريقا الحسين إربد والعربي إلى المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد أن حقق الحسين الفوز على فريق يرموك الشونة بنتيجة 46-31، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى، فيما فاز فريق العربي على فريق كفرسوم بنتيجة 35-26 في المباراة التي جرت بذات الصالة.
وكان فريقا السلط والأهلي قد تأهل في وقت سابق إلى المربع الذهبي، في الوقت الذي تحتم على فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة خوض لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.
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