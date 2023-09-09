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الحسين والعربي يتأهلان إلى المربع الذهبي لدوري كرة اليد

9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهل فريقا الحسين إربد والعربي إلى المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بعد أن حقق الحسين الفوز على فريق يرموك الشونة بنتيجة 46-31، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد ضمن لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى، فيما فاز فريق العربي على فريق كفرسوم بنتيجة 35-26 في المباراة التي جرت بذات الصالة.

وكان فريقا السلط والأهلي قد تأهل في وقت سابق إلى المربع الذهبي، في الوقت الذي تحتم على فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة خوض لقاءات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.



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