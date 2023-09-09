الفار يشكو من تجهيزات ستاد عمان
التاريخ
9/9/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
قامت الشركة الآسيوية المعنية بتركيب تقنية الفيديو "الفار" في ستاد عمان، خلال مباريات الفيصلي بدوري أبطال آسيا، بالكشف الفعلي على الملعب، لوضع خريطة طريق لتركيب أجهزة "الفار" في الملعب الذي يعتبر قديما مقارنة بالملاعب الجديدة المجهزة لتقنية الفيديو.
الكشف الذي كان يوم الخميس الماضي، شكا من غياب التجهيزات الملائمة لتركيب "الفار" في ستاد عمان، خاصة فيما يتعلق بتركيب الفيديوهات، حيث كشفت الجولة عن عدم اتساع الغرف الموجودة في الملعب (فوق منصة الصحفيين)، لتركيب متطلبات "الفار"، وبالتالي اللجوء لتقنيات جديدة لضمان استخدام تقنية الفيديو في مباريات الفيصلي. الاقتراحات المتاحة لحل هذه الإشكالية، يتمثل في استخدام سيارة متنقلة كما هو الحال في عربات البث التلفزيوني، بحيث يتم وضع هذه العربة خارج الملعب، مع وجود شاشة في الملعب يلجأ إليها الحكم عند الحاجة، بالتنسيق مع الحكام المتواجدين في العربة خارج الملعب، حيث تعتبر هذه الطريقة الأفضل للتغلب على تجهيزات الملعب بانتظار حسم الأمر بشكل رسمي.
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