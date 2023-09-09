ريالات يقود الأولمبي لتجاوز عُمان بالتصفيات الآسيوية

ريالات يقود الأولمبي لتجاوز عُمان بالتصفيات الآسيوية
التاريخ
9/9/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قاد اللاعب البديل وسيم ريالات، المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم، للفوز على منتخب سلطنة عُمان بهدف دون مقابل، لختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).
المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بقيت نتيجة التعادل السلبي بها حتى الدقيقة 87 من زمن اللقاء، حيث أطلق وسيم ريالات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك المنتخب العماني.
واقترب المنتخب من بلوغ النهائيات بعد انفراده في صدارة المجموعة الأولى وبرصيده 6 نقاط، فيما تشارك منتخبا عمان وسورية بالمركزين الثاني والثالث وبرصيد كل منتخب 3 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير منتخب بروناي دار السلام بدون نقاط.
وكان المنتخب السوري قد فاز على منتخب بروناي بنتيجة 11-0 في افتتاح منافسات الجولة الثانية.
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