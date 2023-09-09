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ريالات يقود الأولمبي لتجاوز عُمان بالتصفيات الآسيوية

9/9/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قاد اللاعب البديل وسيم ريالات، المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم، للفوز على منتخب سلطنة عُمان بهدف دون مقابل، لختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).

المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بقيت نتيجة التعادل السلبي بها حتى الدقيقة 87 من زمن اللقاء، حيث أطلق وسيم ريالات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك المنتخب العماني.

واقترب المنتخب من بلوغ النهائيات بعد انفراده في صدارة المجموعة الأولى وبرصيده 6 نقاط، فيما تشارك منتخبا عمان وسورية بالمركزين الثاني والثالث وبرصيد كل منتخب 3 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير منتخب بروناي دار السلام بدون نقاط.

وكان المنتخب السوري قد فاز على منتخب بروناي بنتيجة 11-0 في افتتاح منافسات الجولة الثانية.



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