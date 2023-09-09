محمد موفق فايز سبع العيش
التاريخ
9/9/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال العيش
المهندس الزراعي
محمد موفق فايز سبع العيش
والد كل من المحامي فايز سبع العيش ويزن سبع العيش
الذي وافته المنية يوم امس السبت عن عمر يناهز 73 عاما
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 10-9-2023 بعد صلاة العصر من مسجد الفرقان في جبل العتمات - جرش الى مقبرة جرش الجديدة
تقبل التعازي للرجال في عمان قاعة جمعية الريحاني - خلدا قرب مسجد الهمشري اعتباراً من يوم الأحد من الساعه السادسه مساء وحتى الساعة العاشرة مساء
ويومي الاثنين والثلاثاء من الخامسه عصرا ولغايه الساعة العاشره مساء
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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