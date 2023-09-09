ناهدة وديع ابراهيم حرب
التاريخ
9/9/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وإن مات فسيحيا
انتقلت الى الى الامجاد السماوية
فقيدة ال جابر وال حرب
الفاضلة ناهدة وديع ابراهيم حرب
( ام حنا )
زوجة المرحوم رمزي حنا سالم جابر
التي وافتها المنية يوم الاربعاء الموافق 30-8-2023
وقد تم تشييع جثمانها في رام الله - فلسطين
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة ال النبر - بيادر وادي السير يوم الإثنين الموافق 11-9-2023 من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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