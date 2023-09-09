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ناهدة وديع ابراهيم حرب

9/9/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



من آمن بي وإن مات فسيحيا

انتقلت الى الى الامجاد السماوية

فقيدة ال جابر وال حرب

الفاضلة ناهدة وديع ابراهيم حرب

( ام حنا )

زوجة المرحوم رمزي حنا سالم جابر

التي وافتها المنية يوم الاربعاء الموافق 30-8-2023

وقد تم تشييع جثمانها في رام الله - فلسطين

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة ال النبر - بيادر وادي السير يوم الإثنين الموافق 11-9-2023 من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء

الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا

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