جزيل يوسف سليم السهاونة
التاريخ
9/9/2023 11:21:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد آل السهاونة و آل أندرواس
جزيل يوسف سليم السهاونة
( ابو عيسى )
زوج الفاضلة سوسن يوسف أندراوس
ووالد كل من عيسى و الدكتورة الصيدلانية فادية و الدكتورة سارة وجد فاتنه
وشقيق كل من نواف زوجته ليلى سهاونة و بولص زوجته وفاء مقطش و كمال زوجته لارا الربضي و كامل زوجته رولى سهاونة و مخلص زوجته جيما أندراوس و المرحومة نلي زوجة المرحوم طعمة بدر وعفاف زوجة سالم الربضي وتركية زوجة المرحوم إيليا بدر و منتهى زوجة فؤاد كرادشه و عالية زوجة خضر حنا
الذي وافته المنية يوم الجمعة الموافق 8-9-2023 عن عمر يناهز 71 عاما
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 10-9-2023 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر من كنيسة مقبرة ام الحيران الى مقبرة ام الحيران
وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الثلاثاء الموافق 12-9-2023 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر في في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك (ام السماق) - خلف مجمع جبر
تقبل التعازي للرجال و النساء لمدة ثلاثة أيام في قاعة كنيسة مار افرام للسريان الارثوذكس - الصويفيه بعد مراسم الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء
و يوم الاثنين من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء و يوم الثلاثاء بعد صلاة الجناز لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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