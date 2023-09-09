قافلة للتوعية باضطراب طيف التوحد - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/9/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت قافلة "طيف عزيز" التي تنفذها جمعية أسر التوحد، بصفتها أضخم حدث من نوعه لذوي التوحد على مستوى المملكة، جولاتها في ثلاثة مواقع بمنطقة المدينة المنورة ( المدينة المنورة - المهد - ينبع ) وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.
وتُعد قافلة "طيف عزيز" التي انطلقت مسيرتها من مقر إمارة المدينة المنورة حتى ممشى الهجرة، وفي محافظة مهد الذهب في ممشى المهد، وستكون آخر محطات القافلة بمحافظة ينبع بزيارة المنطقة التاريخية بالمحافظة، أول قافلة تجوب أنحاء المملكة حيث أجرت جولاتها على 13منطقة إدارية و53 مدينة قاطعة بمسافة 12 ألف كلم.
وأوضح مدير القافلة أنور النعمان أن قافلة "طيف عزيز" مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة وعمل الاستبيان الرقمي، وإمكانية طرح الزوار تساؤلاتهم للأطباء والاستشاريين الحاضرين بالقافلة لخدمتهم.
وبين أن القافلة تهدف إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد مقدمة خدمات متعددة تشمل التوعية لرفع الوعي لدى الأسرة والمجتمع، والاكتشاف المبكر للاضطراب التوحد باستخدام وسائل تقنية متطورة وإجراء اختبارات ومقاييس فعالة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي, إضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضورياً وعن بُعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.
MENAFN09092023000089011017ID1107038545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.