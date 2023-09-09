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قافلة للتوعية باضطراب طيف التوحد - جريدة الوطن السعودية

9/9/2023 11:18:24 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت قافلة "طيف عزيز" التي تنفذها جمعية أسر التوحد، بصفتها أضخم حدث من نوعه لذوي التوحد على مستوى المملكة، جولاتها في ثلاثة مواقع بمنطقة المدينة المنورة ( المدينة المنورة - المهد - ينبع ) وتستمر حتى 11 سبتمبر الجاري.
وتُعد قافلة "طيف عزيز" التي انطلقت مسيرتها من مقر إمارة المدينة المنورة حتى ممشى الهجرة، وفي محافظة مهد الذهب في ممشى المهد، وستكون آخر محطات القافلة بمحافظة ينبع بزيارة المنطقة التاريخية بالمحافظة، أول قافلة تجوب أنحاء المملكة حيث أجرت جولاتها على 13منطقة إدارية و53 مدينة قاطعة بمسافة 12 ألف كلم.
وأوضح مدير القافلة أنور النعمان أن قافلة "طيف عزيز" مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة وعمل الاستبيان الرقمي، وإمكانية طرح الزوار تساؤلاتهم للأطباء والاستشاريين الحاضرين بالقافلة لخدمتهم.
وبين أن القافلة تهدف إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد مقدمة خدمات متعددة تشمل التوعية لرفع الوعي لدى الأسرة والمجتمع، والاكتشاف المبكر للاضطراب التوحد باستخدام وسائل تقنية متطورة وإجراء اختبارات ومقاييس فعالة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي, إضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضورياً وعن بُعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.

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