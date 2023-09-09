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ما هي تطلعات العرب في قمة مجموعة العشرين

9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في نيودلهي، السبت، قمة مجموعة العشرين، بمشاركة كلّ من السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عمان، لطرح تطلعاتها أمام القمة التي يشكل الأعضاء فيها نحو 86% من الناتج الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية في حال عدم احتساب التجارة البينية.
وتعد السعودية الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. حيث أتت المشاركة الأولى للمملكة في اجتماعات المجموعة في واشنطن عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما سُلط الضوء على أهميتها في الاقتصاد العالمي.
توازن النمو والاستدامة
وترغب الرياض بتوسيع الشراكة وتعزيز التعاون لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مسيرة الابتكار في المملكة. كما ستشدد على دعم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى تحقيق مقاربة الاقتصاد الدائري للكربون التي اعتمدتها مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة للمجموعة، بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين شاركوا في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين في الشهور الماضية.
وطالبت المملكة في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين بدعم عملية انتقال شاملة تعالج نقاط الضعف الهيكلية التي تعانيها الدول النامية.
وعلى هامش الاجتماع، تعتزم السعودية تنظيم منتدى استثماري أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، لتسليط الضوء على مشروعات تشمل قطاعات الكيماويات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا.
التنمية المستدامة
ويبحث وفد الإمارات الذي يقوده رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.
وترغب الإمارات باعتماد مجموعة العشرين إطارًا شاملًا وحاسمًا للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله. إضافةً إلى تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في الوقت الذي تحتاج إليه، بحسب ما أعلنه رئيس مؤتمر ((كوب28)) الدكتور سلطان الجابر في وقت سابق.
دمج الدول النامية
ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤكد ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويقود وفد سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي إلى الهند، مُمثِّلا عن السلطان هيثم بن طارق رئيس الدولة، حيث تستهدف السلطنة من المشاركة مناقشة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، سبل تسهيل التجارة الدولية وبذل جهود جماعية لتحقيق النمو العالمي المستدام، وتعزيز سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية.

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