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الإنجاب اللاواعي

9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ما زال ملف تحديد النسل غائبًا عن الدراسات الاجتماعية والصحية في السعودية، على الرغم من أنها مسألة تزداد إلحاحًا، ونلمس بشكل مباشر الآثار السلبية لإغفالها، خاصة مع تغير طبيعة المجتمع وتغير موارده الاقتصادية ونمط معيشته ومتطلباته ومستهدفات البلاد السياسية والتنموية، مع تنامي الحاجة لتحسين نوعية الموارد البشرية سيكولوجيًا ومعرفيًا.
نحن مجتمع قادم من ثقافة ((البيت الكبير))، متمثلا في القبيلة أو العائلة أو الحارة، ومن المعروف أن الكثرة في مثل هذه الهيكلة الاجتماعية مطلوبة، إذ توفر للشخص الأمان والمساندة والوجاهة.
في النظام القبلي على سبيل المثال كانت كثرة أفراد القبيلة وفرسانها، تعد من أهم عوامل الردع والهيمنة، كما أنها جزء لا يتجزأ من ((ثقافة التفاخر)) التي جعلت أجدادنا يجترحون المعجزات، وكان شعارنا في تلك المرحلة ((الولد يجي ورزقه معاه))، لكن الحياة اليوم تغيرت ومفهوم ((الرزق)) اتسع وتشعب، فلم يعد منطقيًا أن نبقى كما نحن نتكرر دونما وعي، لقد طمست الحضارة احتياجاتنا القديمة وجاءتنا باحتياجات جديدة وواقع مختلف.
الإنجاب غير المدروس يقلل من قدرة الأسرة على منح الأطفال ما يحتاجونه من رعاية مادية ونفسية وتربوية، كما يؤثر في رفاهيتهم وجودة حياتهم، وينعكس هذا مباشرة على نوعية المنتج الإنساني بشكل عام، فيصبح ضعيفًا متأخرًا فكريًا وصحيًا، ومن جهة أخرى نرى أن الإنجاب العشوائي يخلق تنافسًا على موارد البلاد وخدماتها، فالأسرة ذات العدد الأكثر ستحظى بفرص من الإسكان والتعليم والضمانات أكبر مما تحصل عليه الأسر ذات العدد الأقل، مما يربك ميزان الاستهلاك المجتمعي للموارد ويؤثر في مخرجات الخطط والسياسات.
ختامًا.. الأسرة هي ركيزة بناء المجتمع والمساحة التي تتشكل فيها قيم الحياة والأخلاق والمواطنة، وأعتقد أنه حان الوقت لتقديم دراسات أسرية جادة وسن تشريعات تنظم الإنجاب بشكل تدريجي، كما إن هذه التشريعات ستكون بدورها مخلصًا من العبء الاجتماعي الذي يستحوذ على استبصار الأسرة بواقعها وإمكانياتها.
موضوع الإنجاب في ثقافتنا المجتمعية اليوم عاطفي تمامًا لا نتناوله عن طريق الوعي، فنادرًا ما نسمع عن أزواج يخططون منذ بداية حياتهم للعدد المناسب من الأطفال مقارنة بالدخل وحالة المسكن وفرص التعليم والرفاهية للأطفال، وكذلك طبيعة عمل الأبوين وقدرتهما العقلية والنفسية على توفير معايير ملائمة من التربية والأمان النفسي لأطفالهم، وهذا أمر آخر يجب أن يضاف لسجل الأسرة بهدف تلافي كثير من المشكلات التي يحتمل أن تواجهها مستقبلا نتيجة الإنجاب اللاواعي.

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