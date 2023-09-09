غياب جسور المشاة يهدد عابري الطرق بنجران
التاريخ
9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) يهدد غياب جسور المشاة العديد من عابري الطرق، بمنطقة نجران، فعلى الرغم من أن طريق الملك سعود بن عبدالعزيز يعتبر من الطرق المهمة والحيوية بالمنطقة والبوابة الشمالية للقادمين والمغادرين للمناطق الجنوبية، إلا أنه يخلو تماما من تلك الجسور.
حوادث الدهس
يقول المواطن مهدي اليامي، إن الطريق يشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين للتنزه بالممشى لممارسة رياضة المشي، والاستمتاع بمشاهدة عروض النافورة التفاعلية، والتسوق من المحلات التجارية الكبرى والمطاعم، ومن الضروري توفير جسور مشاة آمنة ومريحة لتعزيز السلامة وتحسين تجربة المشاة.
ويضيف المواطن فاحان العتيبي، إن طريق الملك سعود بن عبدالعزيز شهد في أوقات سابقة حوادث دهس نتيجة غياب جسور المشاة، إذ يجد المارة أنفسهم مضطرين للتنقل إلى الجانب الآخر، خاصةً في الأوقات التي تكون فيها حركة المرور مكثفة، وهذا الوضع يشكل خطورة ويزيد من احتمالات وقوع حوادث الدهس، ويجب تضافر الجهود والعمل على إنشاء الجسور في أسرع وقت.
استمرار الخطر
وكانت ((الوطن)) نشرت في 25 أبريل 2022 تقريرًا بعنوان ((غياب الجسور خطر يهدد عابري طريق الملك سعود))، بينما أكدت أمانة نجران ((أنه جار دراسة عمل جسور للمشاة بالطريق وإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية عند توفر الاعتمادات المالية))، إلا أن المواطنين يرون أن تأخير إنشاء جسور مشاة يشكل خطورة على الراجلين الراغبين في العبور للجهة الأخرى من الشوارع.
تصاميم الجسور
إلى ذلك، نفذت أمانة جدة 25 جسر مشاة على أحدث المواصفات، وجرى تنفيذ مجموعة جسور مشاة في عدد من المواقع تم تحديدها بالتنسيق بين إدارة المرور والأمانة.
وتميزت هذه الجسور بالتصميمات الجذابة واحتوت على مصاعد وسلالم كهربائية سهلة الاستخدام، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مصاعد كهربائية تتوفر فيها جميع وسائل السلامة، حيث تسعى أمانة جدة لنشر ثقافة استخدام جسور المشاة والحد من نسبة حوداث الدهس، وروعي في تصميم الجسور أن تعبر عن هوية محافظة جدة كونها بوابة الحرمين الشريفين.
جسور جدة
01 طريق الملك خالد
02 طريق الملك فهد (حي البوادي)
03 طريق المكرونة
04 طريق الأمير ماجد
05 طريق الحرمين
06 طريق الأمير سلطان جنوب شارع قريش
07 طريق المدينة شمال شارع فلسطين
08 طريق المدينة جنوب شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز
09 طريق المدينة شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز
10 طريق المدينة جنوب شارع حراء
11 طريق المدينة شمال شارع كيال
12 شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز شرق طريق المدينة المنورة
13 طريق الملك خالد شرق شارع الذهب
14 شارع حائل
15 شارع بني مالك شرق طريق الملك فهد
16 طريق مكة القديم كيلو 2
17 طريق المدينة المنورة شمال شارع حراء
18 طريق مكة القديم كيلو 4
19 شارع الذهب
20 شارع المائة
21 طريق مكة القديم كيلو 10
22 شارع عبدالله السليمان
23 شارع فلسطين شرق طريق الملك فهد
24 الملك فهد شمال شرق شارع فلسطين
25 طريق المدينة شمال شارع صاري
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