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غياب جسور المشاة يهدد عابري الطرق بنجران

9/9/2023 11:14:57 PM

(MENAFN- Al Watan) يهدد غياب جسور المشاة العديد من عابري الطرق، بمنطقة نجران، فعلى الرغم من أن طريق الملك سعود بن عبدالعزيز يعتبر من الطرق المهمة والحيوية بالمنطقة والبوابة الشمالية للقادمين والمغادرين للمناطق الجنوبية، إلا أنه يخلو تماما من تلك الجسور.
حوادث الدهس
يقول المواطن مهدي اليامي، إن الطريق يشهد إقبالا من المواطنين والمقيمين للتنزه بالممشى لممارسة رياضة المشي، والاستمتاع بمشاهدة عروض النافورة التفاعلية، والتسوق من المحلات التجارية الكبرى والمطاعم، ومن الضروري توفير جسور مشاة آمنة ومريحة لتعزيز السلامة وتحسين تجربة المشاة.
ويضيف المواطن فاحان العتيبي، إن طريق الملك سعود بن عبدالعزيز شهد في أوقات سابقة حوادث دهس نتيجة غياب جسور المشاة، إذ يجد المارة أنفسهم مضطرين للتنقل إلى الجانب الآخر، خاصةً في الأوقات التي تكون فيها حركة المرور مكثفة، وهذا الوضع يشكل خطورة ويزيد من احتمالات وقوع حوادث الدهس، ويجب تضافر الجهود والعمل على إنشاء الجسور في أسرع وقت.
استمرار الخطر
وكانت ((الوطن)) نشرت في 25 أبريل 2022 تقريرًا بعنوان ((غياب الجسور خطر يهدد عابري طريق الملك سعود))، بينما أكدت أمانة نجران ((أنه جار دراسة عمل جسور للمشاة بالطريق وإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية عند توفر الاعتمادات المالية))، إلا أن المواطنين يرون أن تأخير إنشاء جسور مشاة يشكل خطورة على الراجلين الراغبين في العبور للجهة الأخرى من الشوارع.
تصاميم الجسور
إلى ذلك، نفذت أمانة جدة 25 جسر مشاة على أحدث المواصفات، وجرى تنفيذ مجموعة جسور مشاة في عدد من المواقع تم تحديدها بالتنسيق بين إدارة المرور والأمانة.
وتميزت هذه الجسور بالتصميمات الجذابة واحتوت على مصاعد وسلالم كهربائية سهلة الاستخدام، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مصاعد كهربائية تتوفر فيها جميع وسائل السلامة، حيث تسعى أمانة جدة لنشر ثقافة استخدام جسور المشاة والحد من نسبة حوداث الدهس، وروعي في تصميم الجسور أن تعبر عن هوية محافظة جدة كونها بوابة الحرمين الشريفين.
جسور جدة
01 طريق الملك خالد
02 طريق الملك فهد (حي البوادي)
03 طريق المكرونة
04 طريق الأمير ماجد
05 طريق الحرمين
06 طريق الأمير سلطان جنوب شارع قريش
07 طريق المدينة شمال شارع فلسطين
08 طريق المدينة جنوب شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز
09 طريق المدينة شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز
10 طريق المدينة جنوب شارع حراء
11 طريق المدينة شمال شارع كيال
12 شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز شرق طريق المدينة المنورة
13 طريق الملك خالد شرق شارع الذهب
14 شارع حائل
15 شارع بني مالك شرق طريق الملك فهد
16 طريق مكة القديم كيلو 2
17 طريق المدينة المنورة شمال شارع حراء
18 طريق مكة القديم كيلو 4
19 شارع الذهب
20 شارع المائة
21 طريق مكة القديم كيلو 10
22 شارع عبدالله السليمان
23 شارع فلسطين شرق طريق الملك فهد
24 الملك فهد شمال شرق شارع فلسطين
25 طريق المدينة شمال شارع صاري

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