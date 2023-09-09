إحباط تهريب 96 كيلوجراما من الحشيش

إحباط تهريب 96 كيلوجراما من الحشيش
التاريخ
9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت الجهات الأمنية، أمس، محاولة تهريب 96.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر في منطقتي عسير ونجران، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ففي قطاع الربوعة، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة عسير من إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني باللسمر في منطقة عسير على مواطنين، لترويجهما 8.5 كجم من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي منطقة نجران، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، وقبضت على مروجيها، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأهابت الجهات الأمنية كل ما يتوافر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات ((995))، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مشددة على أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
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