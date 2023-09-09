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إحباط تهريب 96 كيلوجراما من الحشيش

9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت الجهات الأمنية، أمس، محاولة تهريب 96.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر في منطقتي عسير ونجران، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ففي قطاع الربوعة، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة عسير من إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق في نقطة الضبط الأمني باللسمر في منطقة عسير على مواطنين، لترويجهما 8.5 كجم من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي منطقة نجران، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، وقبضت على مروجيها، وهما مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأهابت الجهات الأمنية كل ما يتوافر لديه معلومات من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام ((911)) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و((999)) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات ((995))، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مشددة على أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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