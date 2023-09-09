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نمو مساحات المناطق المحمية

9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مساحة الأراضي المتدهورة بالمملكة 7%، فيما بلغت مساحة الأراضي الحرجية المعاد تأهيلها سنويا 377 ألف هكتار، من إجمالي المساحة الحرجية المؤهلة، في وقت فاقت مساحة أراضي الغابات في الجبال، مساحة أراضي المراعي الجبلية، إذ بلغت مساحة أراضي الغابات في الجبال 997.49 ألف كم2، مقابل 84.7 ألف كم2 مساحة أراضي المراعي.
1.35% غابات
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، نسبة الغابات لمساحة اليابسة في المملكة، والتي بلغت 1.35%، وبلغت مساحة الغابات في المملكة 2.7 مليون هكتار، وارتفعت مسيجات المراعي إلى 68 مرعى، مقابل 58 مرعى في عام 2021، وفاقت مساحة المناطق البرية المحمية، مساحة المناطق البحرية المحمية، والجبال المحمية العام الماضي.
صدارة المراعي
تصدرت منطقة الرياض مسيجات المراعي، حيث بلغ إجمالي مسيجات المراعي 26 مرعى بـ38%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 20 مرعى بـ29%، والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 6 مسيجات للمراعي بـ9%، والقصيم رابعا، بإجمالي 5 مسيجات بـ7%، وحائل خامسا، بإجمالي 4 مسيجات بـ6%.
17% نمو
ارتفعت مساحة المناطق البرية المحمية العام الماضي، حيث بلغت 337.113 ألف كم2، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 324.151 ألف كم2، وسجلت نسبة مساحة المحميات البرية، من مساحة المملكة البرية نموا بـ17%، وبلغت مساحة المناطق البحرية المحمية 12.216 كم2 بـ6%، ومساحة الشواطئ 557 م2، وبلغ إجمالي مساحة الجبال المحمية 1.761 كم2.
أراض ومساحات
%7 مساحات الأراضي المتدهورة
مساحة المناطق البرية المحمية تفوق المناطق البحرية والجبال
%17 نمو مساحة المحميات البربة
%6 نمو مساحات المناطق البحرية المحمية
997.49 كم2 مساحة أراضي الغابات في الجبال
84.7 كم2 مساحة أراضي المراعي في الجبال
%1.35 نسبة الغابات لمساحة اليابسة
68 مسيجات المراعي
الأكثر مسيجات للمراعي
الرياض: 38%
الشرقية: 29%
الحدود الشمالية: 9%
القصيم: 7%
حائل: 6%

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