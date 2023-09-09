نمو مساحات المناطق المحمية
التاريخ
9/9/2023 11:14:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مساحة الأراضي المتدهورة بالمملكة 7%، فيما بلغت مساحة الأراضي الحرجية المعاد تأهيلها سنويا 377 ألف هكتار، من إجمالي المساحة الحرجية المؤهلة، في وقت فاقت مساحة أراضي الغابات في الجبال، مساحة أراضي المراعي الجبلية، إذ بلغت مساحة أراضي الغابات في الجبال 997.49 ألف كم2، مقابل 84.7 ألف كم2 مساحة أراضي المراعي.
1.35% غابات
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي، نسبة الغابات لمساحة اليابسة في المملكة، والتي بلغت 1.35%، وبلغت مساحة الغابات في المملكة 2.7 مليون هكتار، وارتفعت مسيجات المراعي إلى 68 مرعى، مقابل 58 مرعى في عام 2021، وفاقت مساحة المناطق البرية المحمية، مساحة المناطق البحرية المحمية، والجبال المحمية العام الماضي.
صدارة المراعي
تصدرت منطقة الرياض مسيجات المراعي، حيث بلغ إجمالي مسيجات المراعي 26 مرعى بـ38%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 20 مرعى بـ29%، والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 6 مسيجات للمراعي بـ9%، والقصيم رابعا، بإجمالي 5 مسيجات بـ7%، وحائل خامسا، بإجمالي 4 مسيجات بـ6%.
17% نمو
ارتفعت مساحة المناطق البرية المحمية العام الماضي، حيث بلغت 337.113 ألف كم2، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 324.151 ألف كم2، وسجلت نسبة مساحة المحميات البرية، من مساحة المملكة البرية نموا بـ17%، وبلغت مساحة المناطق البحرية المحمية 12.216 كم2 بـ6%، ومساحة الشواطئ 557 م2، وبلغ إجمالي مساحة الجبال المحمية 1.761 كم2.
أراض ومساحات
%7 مساحات الأراضي المتدهورة
مساحة المناطق البرية المحمية تفوق المناطق البحرية والجبال
%17 نمو مساحة المحميات البربة
%6 نمو مساحات المناطق البحرية المحمية
997.49 كم2 مساحة أراضي الغابات في الجبال
84.7 كم2 مساحة أراضي المراعي في الجبال
%1.35 نسبة الغابات لمساحة اليابسة
68 مسيجات المراعي
الأكثر مسيجات للمراعي
الرياض: 38%
الشرقية: 29%
الحدود الشمالية: 9%
القصيم: 7%
حائل: 6%
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