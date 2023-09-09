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بداية مانشيني والأخضر محبطة

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي عاود فيه لاعبو المنتخب السعودي تحضيراتهم بالمعسكر التحضيري، الذي يقيمه الأخضر في نيوكاسل الإنجليزية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في يناير المقبل بقطر، كسر الإيطالي روبرتو مانشيني، سلسلة انتصارات مدربي الأخضر في أول ظهور لهم مع الصقور، التي صاحبت 10 مدربين متتالين آخرهم الفرنسي هيرفي رينارد، واستهل مانشيني، مشواره مدربًا للأخضر بخسارة أمام كوستاريكا 1 /3، في المباراة الودية الأولى في معسكر نيوكاسل، الذي تشهده أيام FIFA الحالية، ويختتم الثلاثاء المقبل.
10 مدربين
لم يتعرض آخر 10 مدربين للمنتخب السعودي إلى الخسارة في بداياتهم معه، وهي سلسلة فشل مانشيني في استمرارها، وكان آخر مدرب للأخضر يخسر مباراته الأولى مع الصقور، الأرجنتيني جابرييل كالديرون، الذي استهلّ مهمته قبل حوالي عقدين، بالخسارة 1 /2 أمام الكويت، وتحديدا في الـ11 من ديسمبر 2004، ضمن منافسات كأس الخليج في قطر.

وبات الإيطالي الشهير ((58 عامًا))، المدرب رقم 12 الذي يتعرض للهزيمة في افتتاحية مهمته مع الأخضر.
خسارة رابعة
تعتبر خسارة الأخضر أمام كوستاريكا هي الرابعة للصقور، مقابل انتصار وحيد حضر بنتيجة 3/ 2 في الخبر عام 1993، وكانت الخسارة الأولى قد حضرت في الـ23 من سبتمبر 1993 في الخبر 1/ 2، أما الثانية فكانت في الرياض 1994 بنتيجة 1 /3، فيما خسر الصقور أمام كوستاريكا للمرة الثالثة في أمريكا عام 1999 صفر / 1.
فترة حرة
ميدانيا، استأنف الأخضر تدريباته في معسكره، وقسم مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة كوستاريكا، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، قبل أن يمنح اللاعبين فترة حرة خلال الفترة المسائية.
بدوره، واصل اللاعب رياض شراحيلي برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
- 2004 آخر خسارة لأحد مدربي الأخضر في أول مباراة
- الأرجنتيني جابرييل كالديرون كان آخر مدربي الصقور خسارة للبداية
- مانشيني كرر فشل كالديرون وكسر سلسلة 10 مدربين
- الأخضر بالخسارة الرابعة كرس عقدة كوستاريكا
- المدرب الإيطالي يمنح الصقور فترة حرة

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