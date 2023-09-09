بداية مانشيني والأخضر محبطة

بداية مانشيني والأخضر محبطة
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي عاود فيه لاعبو المنتخب السعودي تحضيراتهم بالمعسكر التحضيري، الذي يقيمه الأخضر في نيوكاسل الإنجليزية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في يناير المقبل بقطر، كسر الإيطالي روبرتو مانشيني، سلسلة انتصارات مدربي الأخضر في أول ظهور لهم مع الصقور، التي صاحبت 10 مدربين متتالين آخرهم الفرنسي هيرفي رينارد، واستهل مانشيني، مشواره مدربًا للأخضر بخسارة أمام كوستاريكا 1 /3، في المباراة الودية الأولى في معسكر نيوكاسل، الذي تشهده أيام FIFA الحالية، ويختتم الثلاثاء المقبل.
10 مدربين
لم يتعرض آخر 10 مدربين للمنتخب السعودي إلى الخسارة في بداياتهم معه، وهي سلسلة فشل مانشيني في استمرارها، وكان آخر مدرب للأخضر يخسر مباراته الأولى مع الصقور، الأرجنتيني جابرييل كالديرون، الذي استهلّ مهمته قبل حوالي عقدين، بالخسارة 1 /2 أمام الكويت، وتحديدا في الـ11 من ديسمبر 2004، ضمن منافسات كأس الخليج في قطر.
وبات الإيطالي الشهير ((58 عامًا))، المدرب رقم 12 الذي يتعرض للهزيمة في افتتاحية مهمته مع الأخضر.
خسارة رابعة
تعتبر خسارة الأخضر أمام كوستاريكا هي الرابعة للصقور، مقابل انتصار وحيد حضر بنتيجة 3/ 2 في الخبر عام 1993، وكانت الخسارة الأولى قد حضرت في الـ23 من سبتمبر 1993 في الخبر 1/ 2، أما الثانية فكانت في الرياض 1994 بنتيجة 1 /3، فيما خسر الصقور أمام كوستاريكا للمرة الثالثة في أمريكا عام 1999 صفر / 1.
فترة حرة
ميدانيا، استأنف الأخضر تدريباته في معسكره، وقسم مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة كوستاريكا، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، قبل أن يمنح اللاعبين فترة حرة خلال الفترة المسائية.
بدوره، واصل اللاعب رياض شراحيلي برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
- 2004 آخر خسارة لأحد مدربي الأخضر في أول مباراة
- الأرجنتيني جابرييل كالديرون كان آخر مدربي الصقور خسارة للبداية
- مانشيني كرر فشل كالديرون وكسر سلسلة 10 مدربين
- الأخضر بالخسارة الرابعة كرس عقدة كوستاريكا
- المدرب الإيطالي يمنح الصقور فترة حرة
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