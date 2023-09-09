كاسترو يتنفس الصعداء بالثلاثي
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفس مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، الصعداء بعودة الثلاثي المصاب، الإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والمدافع علي لاجامي، بعد تعافيهم من الإصابة.
وأظهر الثلاثي جاهزية للمشاركة في مباريات الفريق المقرر إقامتها بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وقد غاب الثلاثي عن مباريات النصر الأخيرة في الدوري أمام الفتح والشباب والحزم بسبب تعرضهم للإصابة.
وركز، كاسترو، على رفع المعدل اللياقي للاعبين خلال المران، ويتوقع أن يكتفي البرتغالي بالتدريبات اليومية، دون خوض أي مباراة ودية بسبب غياب 12 لاعبًا مع المنتخبات الوطنية.
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