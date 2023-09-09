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كاسترو يتنفس الصعداء بالثلاثي

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفس مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، الصعداء بعودة الثلاثي المصاب، الإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والمدافع علي لاجامي، بعد تعافيهم من الإصابة.
وأظهر الثلاثي جاهزية للمشاركة في مباريات الفريق المقرر إقامتها بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وقد غاب الثلاثي عن مباريات النصر الأخيرة في الدوري أمام الفتح والشباب والحزم بسبب تعرضهم للإصابة.
وركز، كاسترو، على رفع المعدل اللياقي للاعبين خلال المران، ويتوقع أن يكتفي البرتغالي بالتدريبات اليومية، دون خوض أي مباراة ودية بسبب غياب 12 لاعبًا مع المنتخبات الوطنية.

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