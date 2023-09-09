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صلاح ينقذ روما ويعلق جوتا

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى فشل مفاوضات الاتحاد، مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وعدم القدرة على حسم الصفقة لمصلحة العميد، إلى تراجع مدرب العميد، البرتغالي نونو سانتو عن قراره السابق برحيل المهاجم البرازيلي رومارينيو عن النمور، والانتقال إلى الشباب، بعد أن كانت الصفقة في مراحلها الأخيرة، والاكتفاء بعدم تسجيل البرتغالي جواو جوتا، ضمن قائمة اللاعبين الأجانب الـ8 خلال الانتقالات الصيفية، عقب التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي، وعدم القدرة على إنهاء إجراءات انتقاله للاتفاق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

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