4 أيام تغضب الأهلاويين

4 أيام تغضب الأهلاويين
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أغضبت إجازة الـ4 أيام التي منحها مدرب الأهلي، الألماني لاعبيه، جماهير قلعة الكؤوس، الذين استغربوا الخطوة التي أقدم عليها المدرب الألماني، لاسيما وأنه رفض منح لاعبيه راحة مع بداية فترة التوقف الحالية، متسائلين عن الأسباب التي دفعته لمنح اللاعبين الراحة مع اقتراب عودة منافسات الدوري، وما لفائدة المرجؤة من الراحة، خصوصًا وأن الفريق مقبلا على مواجهة قوية أمام التعاون السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن للمحترفين، ومطالب باستعادة ثقة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة الكارثية أمام الفتح قبل التوقف.
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