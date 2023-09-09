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4 أيام تغضب الأهلاويين

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أغضبت إجازة الـ4 أيام التي منحها مدرب الأهلي، الألماني لاعبيه، جماهير قلعة الكؤوس، الذين استغربوا الخطوة التي أقدم عليها المدرب الألماني، لاسيما وأنه رفض منح لاعبيه راحة مع بداية فترة التوقف الحالية، متسائلين عن الأسباب التي دفعته لمنح اللاعبين الراحة مع اقتراب عودة منافسات الدوري، وما لفائدة المرجؤة من الراحة، خصوصًا وأن الفريق مقبلا على مواجهة قوية أمام التعاون السبت المقبل، لحساب الجولة السادسة لدوري روشن للمحترفين، ومطالب باستعادة ثقة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة الكارثية أمام الفتح قبل التوقف.

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