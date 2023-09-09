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الانتقالات المحلية تتفوق على الأجنبية

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت أندية دوري روشن للمحترفين، ملف الميركاتو الصيفي، الذي يعد أسخن ميركاتو عالمي، تجاوز معها الإنفاق على صفقات الدوري 5 دوريات عالمية، في وقت أكملت الأندية احتياجاتها من صفقات اللاعبين الأجنبية والمحلية بنسبة كبيرة، والتي بلغت 213 صفقة محلية وأجنبية، بإجمالي قارب 4 مليارات ريال، إذ كلفت الصفقات 3.56 مليارات ريال.
تفوق
تربع ميركاتو دوري روشن للمحترفين مع الدوري الإنجليزي على عرش كرة القدم العالمية، وشهد صيفا تاريخيا، وسط اهتمام ومتابعة عالمية، وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، حل دوري روشن ثانيا كأكثر الدوريات إنفاقا على التعاقدات بـ3.56 مليارات ((894 مليون يورو))، خلف البريمرليغ الإنجليزي الذي جاء في الصدارة بـ7.4 مليارات ريال ((1.85 مليار يورو))، والدوري الفرنسي ثالثا بـ3.23 مليارات ريال ((804 ملايين يورو))، والدوري الألماني رابعا بـ2.86 مليار ريال ((712 مليون يورو))، والدوري الإيطالي خامسا بـ2.66 مليار ريال ((664 مليون يورو))، والدوري الإسباني سادسا 1.52 مليار ريال ((379 مليون يورو)).
استقطاب
انفرد دوري روشن بمشاركة نجوم الدوريات العالمية، وجذب مدربين عالميين، فبعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، توافد 31 نجما عالميا من الدوريات العالمية إلى الدوري السعودي أبرزهم، نيمار، وكريم بنزيما، وكانتي، وهندرسون، وساديو ماني، وكوليبالي، وفيرمينهو، وميتروفيتش، وبروزوفيتش، وكيسيه، وفابينهو، وفيليبي، ولابورت، وسافيتش، ونيفيز، وأوتافيو، وفوفانا، وكوليبالي، ورياض محرز، وياسين بونو، ومالكوم، وماكسيمان وغيرهم.

صفقات
فاقت صفقات اللاعبين المحليين صفقات الأجانب، حيث بلغت 111 صفقة محلية بـ52% مقابل 99 صفقة أجنبية بـ46%، و3 صفقات مواليد بـ1.40%، واستحوذت صفقات الدفاع والوسط على النصيب الأكبر من الصفقات بإجمالي 132 صفقة مناصفة بينهما، وحلت صفقات الهجوم ثانيا بإجمالي 61 صفقة بـ29%، وصفقات الحراس ثالثا بإجمالي 20 صفقة بـ9%.
صدارة
تصدرت الجنسية البرازيلية صفقات اللاعبين الذين تم استقطابهم بـ13 لاعبا، تليها الجنسية البرتغالية ثانيا بـ7 لاعبين، والجنسية الرومانية ثالثا بـ5 لاعبين، وتصدر الحزم أكثر الأندية تعاقدات بـ19 لاعبا، وحل الخليج ثانيا بـ18 لاعبا، والتعاون ثالثا بـ16 لاعبا، والأهلي والرياض والأخدود رابعا بـ15 لاعبا، وأبها خامسا بـ14 لاعبا.

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