الانتقالات المحلية تتفوق على الأجنبية

الانتقالات المحلية تتفوق على الأجنبية
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلقت أندية دوري روشن للمحترفين، ملف الميركاتو الصيفي، الذي يعد أسخن ميركاتو عالمي، تجاوز معها الإنفاق على صفقات الدوري 5 دوريات عالمية، في وقت أكملت الأندية احتياجاتها من صفقات اللاعبين الأجنبية والمحلية بنسبة كبيرة، والتي بلغت 213 صفقة محلية وأجنبية، بإجمالي قارب 4 مليارات ريال، إذ كلفت الصفقات 3.56 مليارات ريال.
تفوق
تربع ميركاتو دوري روشن للمحترفين مع الدوري الإنجليزي على عرش كرة القدم العالمية، وشهد صيفا تاريخيا، وسط اهتمام ومتابعة عالمية، وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، حل دوري روشن ثانيا كأكثر الدوريات إنفاقا على التعاقدات بـ3.56 مليارات ((894 مليون يورو))، خلف البريمرليغ الإنجليزي الذي جاء في الصدارة بـ7.4 مليارات ريال ((1.85 مليار يورو))، والدوري الفرنسي ثالثا بـ3.23 مليارات ريال ((804 ملايين يورو))، والدوري الألماني رابعا بـ2.86 مليار ريال ((712 مليون يورو))، والدوري الإيطالي خامسا بـ2.66 مليار ريال ((664 مليون يورو))، والدوري الإسباني سادسا 1.52 مليار ريال ((379 مليون يورو)).
استقطاب
انفرد دوري روشن بمشاركة نجوم الدوريات العالمية، وجذب مدربين عالميين، فبعد تعاقد النصر مع كريستيانو رونالد في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، توافد 31 نجما عالميا من الدوريات العالمية إلى الدوري السعودي أبرزهم، نيمار، وكريم بنزيما، وكانتي، وهندرسون، وساديو ماني، وكوليبالي، وفيرمينهو، وميتروفيتش، وبروزوفيتش، وكيسيه، وفابينهو، وفيليبي، ولابورت، وسافيتش، ونيفيز، وأوتافيو، وفوفانا، وكوليبالي، ورياض محرز، وياسين بونو، ومالكوم، وماكسيمان وغيرهم.
صفقات
فاقت صفقات اللاعبين المحليين صفقات الأجانب، حيث بلغت 111 صفقة محلية بـ52% مقابل 99 صفقة أجنبية بـ46%، و3 صفقات مواليد بـ1.40%، واستحوذت صفقات الدفاع والوسط على النصيب الأكبر من الصفقات بإجمالي 132 صفقة مناصفة بينهما، وحلت صفقات الهجوم ثانيا بإجمالي 61 صفقة بـ29%، وصفقات الحراس ثالثا بإجمالي 20 صفقة بـ9%.
صدارة
تصدرت الجنسية البرازيلية صفقات اللاعبين الذين تم استقطابهم بـ13 لاعبا، تليها الجنسية البرتغالية ثانيا بـ7 لاعبين، والجنسية الرومانية ثالثا بـ5 لاعبين، وتصدر الحزم أكثر الأندية تعاقدات بـ19 لاعبا، وحل الخليج ثانيا بـ18 لاعبا، والتعاون ثالثا بـ16 لاعبا، والأهلي والرياض والأخدود رابعا بـ15 لاعبا، وأبها خامسا بـ14 لاعبا.
MENAFN09092023000089011017ID1107038526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.