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مخالفة ترقيم الإبل توقف الاستقدام

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظا لحقوقهم، وتسهيلا للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، حددت الوزارة 6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل وهي الحرمان من خدمات الرعاية البيطرية، والتقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل، واستقدام الرعاة، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.
بيع أو شراء
نصت الوزارة بأن الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، إذ يمكن لملاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة ((نما)) عبر الرابط ( ) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للاستفسار.
قاعدة بيانات
أشارت الوزارة، إلى أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والمساهمة في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والمساهمة في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
رؤية شاملة
أكدت البيئة والمياه والزراعة أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في السعودية، ما يمَكن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية، ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة والحد من الحوادث وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.
6 خدمات يحرم منها المخالف
01 خدمات الرعاية البيطرية
02 التقارير الطبية
03 خدمات أسواق الإبل
04 المشاركة في مهرجانات الإبل
05 استقدام الرعاة
06 برنامج دعم صغار مربي الماشية

MENAFN09092023000089011017ID1107038525

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