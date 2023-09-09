مخالفة ترقيم الإبل توقف الاستقدام

مخالفة ترقيم الإبل توقف الاستقدام
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظا لحقوقهم، وتسهيلا للحصول والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، حددت الوزارة 6 عقوبات لعدم ترقيم الإبل وهي الحرمان من خدمات الرعاية البيطرية، والتقارير الطبية، وخدمات أسواق الإبل، والمشاركة في مهرجانات الإبل، واستقدام الرعاة، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.
بيع أو شراء
نصت الوزارة بأن الأنظمة لا تسمح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، إذ يمكن لملاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة ((نما)) عبر الرابط ( ) أو بالاتصال على الرقم الموحد (939) للاستفسار.
قاعدة بيانات
أشارت الوزارة، إلى أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والمساهمة في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والمساهمة في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
رؤية شاملة
أكدت البيئة والمياه والزراعة أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في السعودية، ما يمَكن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية، ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة والحد من الحوادث وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.
6 خدمات يحرم منها المخالف
01 خدمات الرعاية البيطرية
02 التقارير الطبية
03 خدمات أسواق الإبل
04 المشاركة في مهرجانات الإبل
05 استقدام الرعاة
06 برنامج دعم صغار مربي الماشية
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