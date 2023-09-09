الصادرات تتأثر بأسعار النفط وتنخفض 24.5%

الصادرات تتأثر بأسعار النفط وتنخفض 24.5%
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت الصادرات السلعية السعودية، بنسبة 24.5% في النصف الأول من العام الجاري متأثرة بالانخفاض في أسعار البترول، وذلك عن النصف الأول من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات السلعية السعودية هذا العام 601.2 مليار ريال، بينما بلغت 796 مليار ريال في نفس الفترة من 2022، بحسب رصد ((الوطن)) وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
الصادرات السلعية
بلغ الانخفاض في قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من 2023 مقدار 54 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 14.6%، فيما بلغ الانخفاض في قيمة الصادرات السلعية السعودية في الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، 142 مليار ريال، أي بنسبة 31.8%.
انخفاض النصف الأول
وبلغت قيمة الصادرات السلعية في النصف الأول من العام الجاري 105.1 مليار ريال في شهر يناير 2023، و101.1 مليار ريال في فبراير، و106.1 مليار ريال في مارس، و103 مليار ريال في إبريل، و97.1 مليار ريال في مايو، و 88.8 مليار ريال في يونيو، حيث بلغ الإجمالي منها 600.9 مليار ريال.
صادرات 2022
كما بلغت قيمة الصادرات السلعية في النصف الأول من العام الماضي، 108 مليار ريال في شهر يناير 2022، و116 مليار ريال في فبراير من ذات العام، و142 مليار ريال في مارس، و138 مليار ريال في إبريل، و144 مليار ريال في مايو، و148 مليار ريالا في يونيو، حيث بلغ الإجمالي منها 796 مليار ريالا.
الصين تتصدر
وحافظت الصين على مركزها في صدارة الشركاء التجاريين مع السعودية على المستويين الصادرات والواردات، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى في قائمة شركاء المملكة في التجارة السلعية، فقد بلغت صادرات السعودية إلى الصين 14 مليار ريال؛ أي ما نسبته 15.5% من إجمالي الصادرات خلال يونيو 2023.
سبب التراجع
وعزت الهيئة تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية، فيما قال الخبير الاقتصادي، طلعت حافظ لـ((الوطن))، إنه قد يكون الانخفاض عاديًا ببعض الحالات وببعض الأرباع من العام، ويأتي انخفاض الصادرات السلعية بشكل أساسي نتيجة للتراجع في قيمة وحجم الصادرات البترولية، وبالذات في حال انخفاض أسعار النفط العالمية، أو إنخفاض الكميات المصدرة من المملكة للخارج.
وأضاف أنه وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء، ووفقًا للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وعلى سبيل المثال، كيف بدأت الأنشطة غير النفطية تؤثر تأثيرًا إيجابيًا سواء على الناتج المحلي غير النفطي أو في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
Asf:
- انخفاض الصادرات السلعية خلال النصف الأول 2023= 24.5%.
- سجلت الصادرات السلعية حتى النصف الأول لهذا العام 601 مليار ريال.
- بلغت الصادرات السلعية 796 مليار ريال.
النصف الأول 2023
يناير
105.1 مليار ريال
فبراير
101.1 مليار ريال
مارس
106.1 مليار ريال
إبريل
103 مليار ريال
مايو
97.1 مليار ريال
يونيو
88.8 مليار ريال
الإجمالي
601.2 مليار ريال
النصف الأول 2022
يناير
108 مليار ريال
فبراير
116 مليار ريال
مارس
142 مليار ريال
إبريل
138 مليار ريال
مايو
144 مليار ريال
يونيو
148 مليار ريال
الإجمالي
796 مليار ريال
صادرات السعودية إلى الصين= 14 مليار ريال
MENAFN09092023000089011017ID1107038524
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