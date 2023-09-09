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الصادرات تتأثر بأسعار النفط وتنخفض 24.5%

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت الصادرات السلعية السعودية، بنسبة 24.5% في النصف الأول من العام الجاري متأثرة بالانخفاض في أسعار البترول، وذلك عن النصف الأول من العام الماضي، حيث سجلت الصادرات السلعية السعودية هذا العام 601.2 مليار ريال، بينما بلغت 796 مليار ريال في نفس الفترة من 2022، بحسب رصد ((الوطن)) وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
الصادرات السلعية
بلغ الانخفاض في قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من 2023 مقدار 54 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة 14.6%، فيما بلغ الانخفاض في قيمة الصادرات السلعية السعودية في الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، 142 مليار ريال، أي بنسبة 31.8%.
انخفاض النصف الأول
وبلغت قيمة الصادرات السلعية في النصف الأول من العام الجاري 105.1 مليار ريال في شهر يناير 2023، و101.1 مليار ريال في فبراير، و106.1 مليار ريال في مارس، و103 مليار ريال في إبريل، و97.1 مليار ريال في مايو، و 88.8 مليار ريال في يونيو، حيث بلغ الإجمالي منها 600.9 مليار ريال.
صادرات 2022
كما بلغت قيمة الصادرات السلعية في النصف الأول من العام الماضي، 108 مليار ريال في شهر يناير 2022، و116 مليار ريال في فبراير من ذات العام، و142 مليار ريال في مارس، و138 مليار ريال في إبريل، و144 مليار ريال في مايو، و148 مليار ريالا في يونيو، حيث بلغ الإجمالي منها 796 مليار ريالا.
الصين تتصدر
وحافظت الصين على مركزها في صدارة الشركاء التجاريين مع السعودية على المستويين الصادرات والواردات، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى في قائمة شركاء المملكة في التجارة السلعية، فقد بلغت صادرات السعودية إلى الصين 14 مليار ريال؛ أي ما نسبته 15.5% من إجمالي الصادرات خلال يونيو 2023.
سبب التراجع
وعزت الهيئة تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية، فيما قال الخبير الاقتصادي، طلعت حافظ لـ((الوطن))، إنه قد يكون الانخفاض عاديًا ببعض الحالات وببعض الأرباع من العام، ويأتي انخفاض الصادرات السلعية بشكل أساسي نتيجة للتراجع في قيمة وحجم الصادرات البترولية، وبالذات في حال انخفاض أسعار النفط العالمية، أو إنخفاض الكميات المصدرة من المملكة للخارج.
وأضاف أنه وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء، ووفقًا للتقديرات السريعة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2023، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والذي يعود إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وعلى سبيل المثال، كيف بدأت الأنشطة غير النفطية تؤثر تأثيرًا إيجابيًا سواء على الناتج المحلي غير النفطي أو في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
Asf:
- انخفاض الصادرات السلعية خلال النصف الأول 2023= 24.5%.
- سجلت الصادرات السلعية حتى النصف الأول لهذا العام 601 مليار ريال.
- بلغت الصادرات السلعية 796 مليار ريال.
النصف الأول 2023
يناير
105.1 مليار ريال
فبراير
101.1 مليار ريال
مارس
106.1 مليار ريال
إبريل
103 مليار ريال
مايو
97.1 مليار ريال
يونيو
88.8 مليار ريال
الإجمالي
601.2 مليار ريال
النصف الأول 2022
يناير
108 مليار ريال
فبراير
116 مليار ريال
مارس
142 مليار ريال
إبريل
138 مليار ريال
مايو
144 مليار ريال
يونيو
148 مليار ريال
الإجمالي
796 مليار ريال
صادرات السعودية إلى الصين= 14 مليار ريال

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