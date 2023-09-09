23 مزادا علنيا لـ268 عقارًا
التاريخ
9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من الـ10 حتى الـ14 من سبتمبر الجاري، مبينًا أن المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجارياً وزراعياً وصناعياً، تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.
وتبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 51 فرصة عقارية، و43 عقارًا في منطقة المدينة المنورة، بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض، تشمل 3 مزادات متنوعة، و44 فرصة عقارية في منطقة القصيم، وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية، لاستعراض 51 عقارًا. وفي منطقة حائل، سيقام مزادان، لاستعراض 28 فرصة عقارية. وفي سكاكا يقام مزادان، لاستعراض 5 عقارات، ومزاد في جيزان من أجل عرض 7 فرص عقارية. وفي منطقة الباحة، يقام مزاد لعرض 5 عقارات، ومزاد بمنطقة عسير، لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.
وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ((إنفاذ)) على صفحة المزادات.
يعدّ مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.
MENAFN09092023000089011017ID1107038523
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