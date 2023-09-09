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23 مزادا علنيا لـ268 عقارًا

9/9/2023 11:14:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من الـ10 حتى الـ14 من سبتمبر الجاري، مبينًا أن المزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجارياً وزراعياً وصناعياً، تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.
وتبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 51 فرصة عقارية، و43 عقارًا في منطقة المدينة المنورة، بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض، تشمل 3 مزادات متنوعة، و44 فرصة عقارية في منطقة القصيم، وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية، لاستعراض 51 عقارًا. وفي منطقة حائل، سيقام مزادان، لاستعراض 28 فرصة عقارية. وفي سكاكا يقام مزادان، لاستعراض 5 عقارات، ومزاد في جيزان من أجل عرض 7 فرص عقارية. وفي منطقة الباحة، يقام مزاد لعرض 5 عقارات، ومزاد بمنطقة عسير، لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.
وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ((إنفاذ)) على صفحة المزادات.
يعدّ مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.

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