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53% نمو إيرادات الجمعيات الأهلية

9/9/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجمعيات الاهلية خلال العام المنصرم نموا ملموسا في الإيرادات والمكاسب، مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفق مؤشر الأداء الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إذ شهدت التبرعات النقدية والعينية والزكاة نموا بـ59%. بينما بلغت نسبة المنح الحكومية النقدية والعينية 11%. كما شهدت حصة الجمعيات الأهلية الكبيرة من الإيرادات نموا بلغ 53%، وكانت حصة الجمعيات الأهلية والمتوسطة والصغيرة من الإيرادات 23%.
مؤشر المصاريف
أشار مؤشر الأداء للفترة نفسها إلى ازدياد نمو إجمالي المصاريف للجمعيات بشكل إيجابي مقارنة بالعام السابقـ بمعدل وصل إلى 40%، حيث زاد مؤشر الإنفاق التنموي 74%. كما سجلت حصة المصاريف الإدارية والعمومية نموا بـ12%، وزادت نسبة الإنفاق على البرامج والأنشطة 40%، ونسبة زيادة تكاليف المصاريف الإدارية والعمومية 0.8%.
الامتثال والحكومة
على صعيد الحوكمة، أظهر قياس امتثال الجمعية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة الصادرة من المراكز والجهات المختصة نموا في مستوى الامتثال، وتصدرت 5 مناطق إدارية نسبة عالية في درجات الامتثال، حيث سجلت منطقة جازان 9305%، تليها منطقة عسير بـ91.9%، ثم منطقة القصيم بـ90.4%، ومنطقة نجران بـ90.2%، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ90%. بينما سجلت 4 مناطق نسبا أقل في مستوى الامتثال، وهي: حائل والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية، بنسب تراوحت من 79.4 و83.8%.
نصيب المناطق من الجمعيات
تركزت النسب الأعلى للجمعيات الأهلية في ثلاثة مناطق إدارية، وهي: الرياض بـ31%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ18%، ثم منطقة القصيم بـ17%.
تأسس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق تنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال 4 مسارات رئيسية: تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
أبرز الأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الخيري
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية
لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
نظام العمل التطوعي

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