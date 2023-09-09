53% نمو إيرادات الجمعيات الأهلية

53% نمو إيرادات الجمعيات الأهلية
التاريخ
9/9/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الجمعيات الاهلية خلال العام المنصرم نموا ملموسا في الإيرادات والمكاسب، مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفق مؤشر الأداء الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إذ شهدت التبرعات النقدية والعينية والزكاة نموا بـ59%. بينما بلغت نسبة المنح الحكومية النقدية والعينية 11%. كما شهدت حصة الجمعيات الأهلية الكبيرة من الإيرادات نموا بلغ 53%، وكانت حصة الجمعيات الأهلية والمتوسطة والصغيرة من الإيرادات 23%.
مؤشر المصاريف
أشار مؤشر الأداء للفترة نفسها إلى ازدياد نمو إجمالي المصاريف للجمعيات بشكل إيجابي مقارنة بالعام السابقـ بمعدل وصل إلى 40%، حيث زاد مؤشر الإنفاق التنموي 74%. كما سجلت حصة المصاريف الإدارية والعمومية نموا بـ12%، وزادت نسبة الإنفاق على البرامج والأنشطة 40%، ونسبة زيادة تكاليف المصاريف الإدارية والعمومية 0.8%.
الامتثال والحكومة
على صعيد الحوكمة، أظهر قياس امتثال الجمعية بالأنظمة والتشريعات المعتمدة الصادرة من المراكز والجهات المختصة نموا في مستوى الامتثال، وتصدرت 5 مناطق إدارية نسبة عالية في درجات الامتثال، حيث سجلت منطقة جازان 9305%، تليها منطقة عسير بـ91.9%، ثم منطقة القصيم بـ90.4%، ومنطقة نجران بـ90.2%، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ90%. بينما سجلت 4 مناطق نسبا أقل في مستوى الامتثال، وهي: حائل والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية، بنسب تراوحت من 79.4 و83.8%.
نصيب المناطق من الجمعيات
تركزت النسب الأعلى للجمعيات الأهلية في ثلاثة مناطق إدارية، وهي: الرياض بـ31%، تليها منطقة مكة المكرمة بـ18%، ثم منطقة القصيم بـ17%.
تأسس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق تنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال 4 مسارات رئيسية: تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، والإشراف المالي والإداري والفني بالتنسيق مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية.
أبرز الأنظمة والتشريعات المنظمة للعمل الخيري
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية
لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
نظام العمل التطوعي
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