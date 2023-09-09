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G20 تتوافق على إعلان القادة وتمنح الاتحاد الإفريقي العضوية

9/9/2023 11:14:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت قمة ((مجموعة العشرين)) في الهند، السبت، تحت شعار ((أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد))، وأعلنت الاتفاق على ((إعلان القادة)) الذي كان مصدر خلاف بين أعضاء المجموعة، ومنحت الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة، كما أطلقت مبادرة لإنشاء تحالف بشأن الوقود الحيوي.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمته التي جاءت مع افتتاح القمة، إنه يؤمن بوجود اتفاق بشأن ضم الاتحاد الإفريقي إلى كتلة ((مجموعة العشرين))، موجهًا الدعوة إلى الاتحاد الإفريقي لكي يصبح عضوًا دائمًا في المجموعة التي تضم 20 دولة.
وخلال كلمته، طلب مودي من رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثمان أخذ مقعده الدائم على طاولة المجموعة.
وفي وقت لاحق، أعلن مودي أنه حصل على موافقة الأعضاء لاعتماد البيان الختامي، أو ما يُعرف باسم ((إعلان القادة)).
أزمة ثقة هائلة
مودي نبّه في كلمته إلى أن العالم يعاني ((أزمة ثقة هائلة))، مشيرًا إلى أن الحرب عمّقت قلة الثقة. ولكنه نبّه إلى أن العالم يستطيع التغلب على هذه الأزمة، كما تغلب على فيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وصول أصوات الدول الإفريقية في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة أن الأسواق الناشئة في ما يُسمى بالجنوب العالمي تضطلع بدور متزايد في الشؤون العالمية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 عضوًا، والمصنف حاليًا على أنه ((منظمة دولية مدعوة))، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ((بلومبرغ)).
تحالف للوقود الحيوي
وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الهندي إطلاق تحالف للوقود الحيوي، في مخطط لزيادة استخدام الوقود النظيف. وقال مودي موجهًا حديثه لقادة المجموعة: ((إننا نطلق تحالف الوقود الحيوي. الهند تدعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة)).
من جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته، إن العالم يواجه حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن ((غياب الالتزام بالبيئة دفعنا إلى إعلان حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة)).
ملفات خلافية
تشهد هذه القمة العديد من الملفات الخلافية بين الدول الأعضاء، بعضها متوارث كالموقف من حرب روسيا وغزوها أوكرانيا وقضية المناخ وكيفية التعامل معها، وبعضها الآخر فكري يهدف إلى الابتعاد عن سياسة الأقطاب والاستقطاب السائدة، والتي عبرت الكثير من الدول عن رفضها لها.
في هذا السياق، أفادت ((بلومبيرج)) بأن الدبلوماسيين في المجموعة، توصلوا إلى تسوية بشأن اللغة المستخدمة للحرب في أوكرانيا، وهو ما يعني التغلب على الخلافات بين موسكو وبقية المجموعة، والتي هددت بعرقلة الآمال في التوصل إلى بيان مشترك.
وتشبه الصياغة المتفق عليها إلى حد كبير تلك التي تم الاتفاق عليها في قمة العام الماضي في بالي بإندونيسيا، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لتطرقهم إلى مداولات داخلية.
وقالوا إن اللغة لا تزال بحاجة إلى موافقة زعماء ((مجموعة العشرين))، ولكن من المتوقع الحصول على هذه الموافقة بعدما، وافق كبار الموظفين على اللغة.
قوة مجموعة العشرين الاقتصادية
%86 من اقتصاد العالم تسيطر عليه مجموعة العشرين
%88 من التجارة العالمية في 2022
91 تريليون دولار حجم اقتصادات G20 في 2023

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