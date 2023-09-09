وأوضح يارماك – وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية – أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالي في روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا“نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% في فائض الحساب الجاري الإجمالي، وعجز في الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل”.

وتابع يرماك إن“العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسي وتقلل من قدرته على الاستمرار في الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمي ككل”.





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