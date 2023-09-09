Sunday, 10 September 2023 07:05 GMT

أوكرانيا: روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب عقوبات الطاقة

9/9/2023 11:14:45 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال أندريه يارماك رئيس مكتب رئيس أوكرانيا اليوم السبت إن روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها.

وأوضح يارماك – وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية – أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالي في روسيا مؤلمة للغاية.. مضيفا“نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% في فائض الحساب الجاري الإجمالي، وعجز في الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل”.

وتابع يرماك إن“العقوبات المطبقة تؤثر بالفعل بشكل كبير على الاقتصاد الروسي وتقلل من قدرته على الاستمرار في الحرب.. وسيكون لذلك تأثير إيجابي على المدى الطويل على هيكل الأمن العالمي ككل”.


أ ش أ

MENAFN09092023000202011048ID1107038520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث