







قال نبيل اسطنبولى، الرئيس التنفيذى لـ“يو إتش واى” للاستشارات المالية، إن المكتب يعمل فى عدة قطاعات مثل إجراء دراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة للشركات، وعمل الفحص النافى للجهالة، بالإضافة إلى مساعدة الشركات فى تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات لديها، والإمتثال، والمراجعة الداخلية.

وكشف أن المكتب حاليا يعكف على دراسة جدوى لصالح مستثمر أجنبى لإقامة مدرسة إنترناشيونال بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 200 مليون جنيه، بخلاف دراسة جدوى لصالح مستثمر هندى لإنشاء مصنع“نودلز” بتكلفة استثمارية تصل إلى 80 مليون جنيه.

وأضاف أن عمليات التوريق فى السوق المصرى تشهد رواجًا كبيرا فى الآونة الأخيرة، إذ شارك البنك فى 8 عمليات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين آخرها عملية لشركة راية بقيمة 800 مليون جنيه.

وقال إن المكتب كان بصدد إعداد دراسة جدوى لمشروع إقامة حديقة ترفيهية لصالح“والت ديزنى” العالمية، ولكنه تأجل لبعض الوقت لعدم وجود قطعة أرض مناسبة لإقامته، حيث أن“والت ديزنى” كانت ترغب فى قطعة أرض كبيرة قريبة من مطار القاهرة.









وشارك المكتب فى مساعدة شركة من شركات الاتصالات الأربعة المتواجده فى السوق فى كشف عملية احتيال بقيمة 150 مليون جنيه ما أسفر عن قيام البنك المركزى بتوجيه الشكر لـ”يو إتش واى”.

ويقدم مكتب يو إتش واى مصر تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات المالية وتعمل فى القاهرة والاسكندرية وتخدم أكثر من 750 شركة فى قطاع المراجعةوالضرائب

وقال احمد حجازى، الشريك التنفيذى لقسم الضرائب بمكتب يو إتش واى مصر (UHY)، إن اتجاه الدولة إلى رقمنة الإجراءات الضريبية كان أمر حيوى للوصول إلى الامتثال الضريبى، إذ كان الممول يؤجل سداد بعض أنواع الضرائب حتى يأتى ميعاد الفحص مما يؤثر بالسلب على التدفقات النقدية للدولة.

وأشار إلى أن السياسة الضريبية للدولة يجب أن تتضمن ثبات سعر الضريبة فى ظل أن المستثمرين يبحثون عن بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرارفى القوانين والتشريعات الضريبية، وأيضًا المرونة.

ويرى حجازى أن السياسة المالية للدولة إلى حد ما لا تتسق مع السياسة الاقتصادية، موضحا بأن هناك نوع من عدم المرونة فى تطبيق السياسة المالية، على سبيل المثال الاتفاقيات الضريبية الدولية تقر بأحقية بعض الفئات من غير المقيمين فى الحصول على مزايا ضريبية داخل مصر، لكن تطبيق تلك المزايا يشكل تحدى كبير، بالإضافة إلى أن هناك بيروقراطية شديدة فى التعامل بين الأقسام والقطاعات داخل مصلحة الضرائب ما يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار فى مصر.

وطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسات الضريبية بحيث يكون منوط به تحديد السياسات الضريبية العامة للدولة على المدى الطويل والمتوسط.





وأوصى بضرورة منح مهلة كافية لتنفيذ القوانين بعد الإعلان عنها، لتوفير بيئة تساعد على سلاسة تطبيق القانون، وتكوين رؤية واضحة له من المكلفين به.

وضرب مثال بتطبيق ضريبة الدخل فى الإمارات والذى بدأ الإعداد له منذ 2009 وكان أحد أعضاء الفريق المُعد للقانون الذى تم الإعلان عنه فى يناير 2022، وتطبيقعه بعدها بعام ونصف فى يونيو 2023.

وقال حجازى إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية جاء فى وقته، وذلك لحصر المجتمع ضريبيًا، وإن تطبيقها أخذ مراحل عدة حتى مرحلة الإلزام فى يوليو الماضى.

لكنه نوه إلى أنه كان يجب الأخذ فى الاعتبار تنوع الأنشطة الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمية، عند تطبيق الفاتورة من حيث طبيعة كل نشاط وعملائه وطرق إثبات مصروفاته وغيرها، لضمان حوكمة أكثر للاقتصاد غير الرسمى.

ويرى حجازى أن سعر الضريبة فى مصر، والبالغ 22.5% مناسب لحد كبير مقارنة بالدول الأخرى، وأنه لا ضرورة لرفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن 500 ألف جنيه لأن هذ حد للتسجيل غير مرتبط بالتضخم وارتفاع أسعار الصرف.

وقال إن ضريبة توزيعات الأرباح الرأسمالية ليس بها إزدواج ضريبى، فهناك ضرائب خاصة بأرباح الشركة وضريبة على دخل المستثمر، لكنه طالب بإعادة النظر فى سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأشاد بقرار وزارة المالية التجاوز عن من لم يسدد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على الأسهم المقيدة بالبورصة عن الفترة من يناير 2022 حتى تاريخ صدور القانون فى 30 يونيو 2023.

وكشف حجازى بأن هدف المستثمر لا يرتكز فقط على نسبة الإعفاء الضريبى بقدر الاستقرار الضريبى، كما أن هناك تساؤلات مهمه يطرحها المستثمر عند وضعه لخطة استثمارية منها مدى إمكانية تحويل أرباحه للخارج، وسهولة تصفية أعماله إذا اراد الخروج من السوق.









وقال حجازى إنه حتى الآن لا يوجد مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية فى الجهات الحكومية وهناك صعوبة فى تنفيذها لوجود بيروقراطية بين المصالح الحكومية.

أفاد أن انضمام مصرلمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، هدفه الأساسى تبادل المعلومات الضريبية بين دول المنظمة، وأن مصر تسعى لأن تكون فى ركب الدول الكبرى التى تحاول النهوض بالضرائب عالميا.

وقال حجازى إن هناك عددًا من الشركات فى السوق تدفع ما عليها من ضرائب بالدولار، وتوقع أن يزيد عدد هذه الشركات إذا كان هناك حوافز من الحكومة كوجود نسب خصم على الضريبة إذا تم دفعها بالدولار.

وذكر أن مصر بحاجة إلى وجود قانون ثابت ومستقر للضريبة على الدخل، نظرًا لوجود الكثير من التعديلات على القانون الحالى.

وقال محمد ابو القاسم، الشريك التنفيذى لقطاع المراجعة بالمكتب، إن توجه الدولة لإنشاء مناطق حرة خاصة أمر بالغ الأهمية، بعد تشبع المناطق الحرة العامة.

أضاف أنه يجب تشجيع المناطق التى تحتاج إلى دعم كالصعيد، ومناطق البحر الأحمر بإنشاء ذلك النوع من المناطق بها لتوفير فرص العمل.

وأشاد بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكنه قال إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه من يريد الاستفادة من هذا القانون مما يجعل فئة كبيرة من أصحاب الأعمال فى الاقتصاد الموازى تحجم عن الدخول فى الاقتصاد الرسمى.









وأشار أبوالقاسم إلى أن التركيز على قطاع السياحة بالإضافة إلى الصناعة والزراعة، سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصرى ويسهم توفير العملة الأجنبية.

وعلى صعيد المكتب كشف أبو القاسم، إنهم إنضموا إلى يو إتش واى (UHY) العالمى منذ يناير 2019، وهو من أكبر 20 مكتب محاسبة ومراجعة على مستوى العالم، ويركز على قطاع المشروعات المتوسطة على نطاق واسع.

ونوه بأن قسم المراجعة فى يو إتش واى مصر أصبح بين أول 3 مكاتب فى حجم الأعمال لاعتماد ميزانيات الشركات المسجلة فى البورصة.

وكشف بأن منهج العمل فى مكاتب المحاسبة اختلفت كثيرا منذ جائحة كورونا حيث يتم إنجاز معظم أعمال المكتب عن بعد، لافتا إلى أن 20% فقط من قوة العمل هى التى تتواجد فى المكاتب.