خلف الحبتور لـ((البورصة)): منفتحون على فرص التعاون مع ((مصر السيادي))
التاريخ
9/9/2023 11:14:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) نرى فرصة واعدة للاستثمار في الساحل الشمالي
قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إنه منفتح على التعاون مع صندوق مصر السيادي المشروعات والأراضي التي يطرحها الصندوق على المستثمرين.
وأضاف في تصريحات لـ((البورصة))، أن المجموعة منفتحة على أى فرص تعاون مع صندوق مصر السيادي خاصة تلك التي تحقق منفعة متبادلة لمجموعة الحبتور وللصندوق، موضحًا أنه لم يتم الحديث بصورة مباشرة مع الصندوق حتى الآن.
وتابع، أنه يرى فرصًا واعدة في الاستثمار في الساحل الشمالي في مصر، مؤكدًا أن أغلب القطاعات في مصر واعدة وتتمتع بفرص قوية، مؤكدًا على أن المجموعة منفتحة على التعاون وترحب بالاستثمار في مصر على وجه الخصوص.
وردًا على تساؤل البورصة حول الاستثمارات المقبلة في مصر بعد تدشين مكتب الحبتور في مصر في 2020، قال إن الاستثمارات يتم ضخها أينما وجدت الفرص.
وفي 2020، افتتحت مجموعة الحبتورمكتبها في مصر ليكون بمثابة مكتب ارتباط بين العمليات الإماراتية والدولية للمجموعة من جهة، ومصر من جهة أخرى، موضحًا أن إحدى مهام المكتب تتمثل في العثور على فرص في السوق المحلية تتناسب مع حافظة أعمال المجموعة.
وقال الحبتور آنذاك: ((على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، من المهم التواجد في السوق المصرية التي تملك إمكانات هائلة، نظراً إلى الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتوسعات التي تجري في البنية التحتية)).
ودشن رجل الأعمال الإماراتى مركز ((الحبتور للأبحاث)) فى القاهرة ليضم مجموعة من الشباب المصرى والعربى ممن يمتلكون مهارات وكفاءات بحثية واعدة وكبيرة.
وقال خلف الحبتور أمس على هامش فعاليات افتتاح المركز:“سيتم وضع مُخرجات المركز على طاولة صُناع ومُتخدى القرار العرب، ليُساهم كُمدخل إضافى ضمن ما يمتلكه قادة الوطن العربى من مُدخلات قيمة فى عملية صناعة القرار، لكن بعيون شابة ومن المُجتمع المدنى غير الهادف للربح، بما يُعظم من حيادية المُخرجات ويجنب التحيزات”.
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