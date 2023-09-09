



قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إنه منفتح على التعاون مع صندوق مصر السيادي المشروعات والأراضي التي يطرحها الصندوق على المستثمرين.

وأضاف في تصريحات لـ((البورصة))، أن المجموعة منفتحة على أى فرص تعاون مع صندوق مصر السيادي خاصة تلك التي تحقق منفعة متبادلة لمجموعة الحبتور وللصندوق، موضحًا أنه لم يتم الحديث بصورة مباشرة مع الصندوق حتى الآن.

وتابع، أنه يرى فرصًا واعدة في الاستثمار في الساحل الشمالي في مصر، مؤكدًا أن أغلب القطاعات في مصر واعدة وتتمتع بفرص قوية، مؤكدًا على أن المجموعة منفتحة على التعاون وترحب بالاستثمار في مصر على وجه الخصوص.

وردًا على تساؤل البورصة حول الاستثمارات المقبلة في مصر بعد تدشين مكتب الحبتور في مصر في 2020، قال إن الاستثمارات يتم ضخها أينما وجدت الفرص.

وفي 2020، افتتحت مجموعة الحبتورمكتبها في مصر ليكون بمثابة مكتب ارتباط بين العمليات الإماراتية والدولية للمجموعة من جهة، ومصر من جهة أخرى، موضحًا أن إحدى مهام المكتب تتمثل في العثور على فرص في السوق المحلية تتناسب مع حافظة أعمال المجموعة.

وقال الحبتور آنذاك: ((على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، من المهم التواجد في السوق المصرية التي تملك إمكانات هائلة، نظراً إلى الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتوسعات التي تجري في البنية التحتية)).

ودشن رجل الأعمال الإماراتى مركز ((الحبتور للأبحاث)) فى القاهرة ليضم مجموعة من الشباب المصرى والعربى ممن يمتلكون مهارات وكفاءات بحثية واعدة وكبيرة.

وقال خلف الحبتور أمس على هامش فعاليات افتتاح المركز:“سيتم وضع مُخرجات المركز على طاولة صُناع ومُتخدى القرار العرب، ليُساهم كُمدخل إضافى ضمن ما يمتلكه قادة الوطن العربى من مُدخلات قيمة فى عملية صناعة القرار، لكن بعيون شابة ومن المُجتمع المدنى غير الهادف للربح، بما يُعظم من حيادية المُخرجات ويجنب التحيزات”.