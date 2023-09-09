وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض” أهلا مدارس” بشبرا
التاريخ
9/9/2023 11:13:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم معرض“أهلا مدارس” المقام في محافظة القليوبية بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.
وأوضح الوزير أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات المدارس(كتب- حقائب- أحذية- أقلام-كراسات) بأسعار الجملة ،وأقل من الجملة، مشيرا إلى أن العديد من العارضين قدموا تخفيضات تتراوح من 15 الى 30%.
وأضاف المصيلحي نسعى من خلال المعارض إلى سد احتياجات الطلاب، و رفع الكاهل عن الأسرة المصرية ،وتلبية احتياجاتها، مع وجود انضباط ومراقبة للجودة والأسعار سواء قبل المعرض وبعده ،منوها بأن المعرض خلال العام الحالي، يضم أيضا السلع
الأساسية من أرز وسكر وزيت وسمن ولحوم بأسعار المجمعات الاستهلاكية أو أقل .
وأشار المصيلحي إلى أن القطاع الخاص مشترك مع الوزارة في كافة المجالات سواء في السلع الغذائية أو المستلزمات المدرسية، لافتا إلى أن شركة“سايلوفودز” مشتركة في كافة المعارض على مستوى الجمهورية .
وأضاف أن المعرض الرئيسي“أهلا مدارس” سيتم افتتاحه في الفترة من 15 الى 29 سبتمبر الحالي، لافتا الى أن محافظة القليوبية هى أول المحافظات التي افتتحت المعرض، وسيتم افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا .
وذكر المصيلحي أن محافظة الجيزة اعتمدت 5 أماكن ،كما قامت محافظة القاهرة باعتماد 5 أماكن لإقامة معارض”أهلا مدارس”.
وأكد أن كافة المكتبات التي اشتركت في معارض“أهلا مدارس”ستقوم بوضع نفس التخفيضات على منتجاتها مشيدا بالتعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظين واتحادي الغرف التجارية والصناعات .
أ ش أ
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