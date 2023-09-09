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وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض” أهلا مدارس” بشبرا

9/9/2023 11:13:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews) افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم معرض“أهلا مدارس” المقام في محافظة القليوبية بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

وأوضح الوزير أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات المدارس(كتب- حقائب- أحذية- أقلام-كراسات) بأسعار الجملة ،وأقل من الجملة، مشيرا إلى أن العديد من العارضين قدموا تخفيضات تتراوح من 15 الى 30%.

وأضاف المصيلحي نسعى من خلال المعارض إلى سد احتياجات الطلاب، و رفع الكاهل عن الأسرة المصرية ،وتلبية احتياجاتها، مع وجود انضباط ومراقبة للجودة والأسعار سواء قبل المعرض وبعده ،منوها بأن المعرض خلال العام الحالي، يضم أيضا السلع

الأساسية من أرز وسكر وزيت وسمن ولحوم بأسعار المجمعات الاستهلاكية أو أقل .

وأشار المصيلحي إلى أن القطاع الخاص مشترك مع الوزارة في كافة المجالات سواء في السلع الغذائية أو المستلزمات المدرسية، لافتا إلى أن شركة“سايلوفودز” مشتركة في كافة المعارض على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن المعرض الرئيسي“أهلا مدارس” سيتم افتتاحه في الفترة من 15 الى 29 سبتمبر الحالي، لافتا الى أن محافظة القليوبية هى أول المحافظات التي افتتحت المعرض، وسيتم افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا .

وذكر المصيلحي أن محافظة الجيزة اعتمدت 5 أماكن ،كما قامت محافظة القاهرة باعتماد 5 أماكن لإقامة معارض”أهلا مدارس”.

وأكد أن كافة المكتبات التي اشتركت في معارض“أهلا مدارس”ستقوم بوضع نفس التخفيضات على منتجاتها مشيدا بالتعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظين واتحادي الغرف التجارية والصناعات .


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