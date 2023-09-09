“فيروم مصر” للصوامع تؤسس 3 شركات جديدة

“فيروم مصر” للصوامع تؤسس 3 شركات جديدة
التاريخ
9/9/2023 11:13:02 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تعمل شركة“فيروم مصر” لإنتاج الصوامع، على تأسيس 3 شركات جديدة، بينها شركتين لتدشين الصوامع، الأولى فى الدلتا والأخرى بالوادى الجديد، والشركة الثالثة ستكون للنقل، بحسب تصريحات مسئول فى وزارة التموين لـ”البورصة”.
أشار المصدر إلى أن الهدف من تأسيس الشركة الجديدة هو تجهيز الصوامع، والفصل بين المحافظات، وتخفيف العبء على الشركة الأم، حتى يمكن متابعة الصوامع بشكل جيد، وكذلك حركة التخزين والنقل مع زيادة أعداد الصوامع المتوقعة.
تابع أن الشركة العامة للصوامع متواجدة فى كل الموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية، والأدبية، والدخيلة، بينما تمتلك الشركة القابضة للصوامع 55 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 3 ملايين طن، بجانب مخازن وبناكر بطاقة 200 ألف طن و60 صومعة حقلية مستهدف إنشائها فى المحافظات بطاقة تخزينية تتراوح بين 5 و10 آلاف طن للصومعة الواحدة.
أضاف أن الشركة القابضة للصوامع ستقوم بإدارة المحفظة المالية للأربع شركات بعد توزيع المسؤوليات عليها وتحقيق المتابعة عن كثب.
وأعلن مجلس الوزراء فى بيان له الاسبوع الماضى عن مشاركة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فى تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“شركة فيروم مصر” لإنتاج الصوامع فى إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الصوامع فى مصر.
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