“فيروم مصر” للصوامع تؤسس 3 شركات جديدة

أشار المصدر إلى أن الهدف من تأسيس الشركة الجديدة هو تجهيز الصوامع، والفصل بين المحافظات، وتخفيف العبء على الشركة الأم، حتى يمكن متابعة الصوامع بشكل جيد، وكذلك حركة التخزين والنقل مع زيادة أعداد الصوامع المتوقعة.

تابع أن الشركة العامة للصوامع متواجدة فى كل الموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية، والأدبية، والدخيلة، بينما تمتلك الشركة القابضة للصوامع 55 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 3 ملايين طن، بجانب مخازن وبناكر بطاقة 200 ألف طن و60 صومعة حقلية مستهدف إنشائها فى المحافظات بطاقة تخزينية تتراوح بين 5 و10 آلاف طن للصومعة الواحدة.

أضاف أن الشركة القابضة للصوامع ستقوم بإدارة المحفظة المالية للأربع شركات بعد توزيع المسؤوليات عليها وتحقيق المتابعة عن كثب.

وأعلن مجلس الوزراء فى بيان له الاسبوع الماضى عن مشاركة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فى تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“شركة فيروم مصر” لإنتاج الصوامع فى إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الصوامع فى مصر.