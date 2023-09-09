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ليماك تفوز بـ الحزمة 3 من المطار الجديد بـ 236 مليون دينار

9/9/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» ان شركة ليماك فازت بمناقصة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية للمطار الجديد بقيمة إجمالية تصل إلى 236 مليون دينار. وتفصيليا، وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه على ترسية مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب بمطار الكويت الجديد «T2» على شركة ليماك.

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