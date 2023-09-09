ليماك تفوز بـ الحزمة 3 من المطار الجديد بـ 236 مليون دينار
التاريخ
9/9/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» ان شركة ليماك فازت بمناقصة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية للمطار الجديد بقيمة إجمالية تصل إلى 236 مليون دينار. وتفصيليا، وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه على ترسية مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب بمطار الكويت الجديد «T2» على شركة ليماك.
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