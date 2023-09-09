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مناف المنيفي يتولى قيادة وحدة التحول الإستراتيجي في برقان

9/9/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من التزامه المستمر بدعم الكفاءات الوطنية في صفوف قياداته، أعلن بنك برقان تأسيس وحدة التحول الاستراتيجي بقيادة مناف خالد المنيفي، إلى جانب مسؤولياته الحالية كمدير عام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ومن خلال مركزه، سيقود المنيفي جهود التحول والتغيير الاستراتيجي للبنك على نطاق أوسع ويشرف على جميع مبادرات التغيير المستقبلية.
ويأتي إنشاء وحدة التحول الاستراتيجي بعد موافقة مجلس إدارة بنك برقان، انطلاقا من تفهمه للحاجة إلى التغيير الاستراتيجي بهدف الحفاظ على مستويات نمو عالية ونجاح مستمر في سوق يشهد تطورا متسارعا.
وسيسهم المكتب الجديد بدور محوري في مساعدة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال تتبع مراحل التقدم ضمن الخطة المعتمدة، إلى جانب ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالوقت، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بجميع مبادرات التغيير المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد استعراض رؤية البنك الذي قامت به شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الاستراتيجية، بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، ومن خلال قيادته لجهود التحول والتغيير، سيكون دور المنيفي أساسيا بعمليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والإسهام في ترسيخ مكانة البنك والمضي قدما نحو زيادة حصته والارتقاء بمزاياه التنافسية وموقعه في السوق.
وبهذه المناسبة، أعرب المنيفي عن شكره لمجلس إدارة بنك برقان وإدارته التنفيذية على هذه الثقة الكبيرة به.
بدوره، أشاد بنك برقان بالخبرات الكبيرة التي يتميز بها المنيفي، مشيرا إلى أنه سيسهم في مساعدة البنك على تحقيق المزيد من النمو، والتركيز على أهداف التغيير الاستراتيجي وتحسين مستوى الأداء العام.

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