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سوق الروبوتات العالمي سيقفز إلى 56 مليار دولار بحلول 2033

9/9/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت شركة ماركت ريسيرتش أن سوق الروبوتات الصناعية العالمية سيرتفع بمعدل سنوي مركب قدره 12.1% مسجلا زيادة بنحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2023 و2033، ليصل في نهاية الفترة الى 56.17 مليار دولار.
وقالت الشركة في تقرير تضمن رؤى السوق المستقبلية انه من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الأتمتة والكفاءة في التصنيع والعمليات الصناعية إلى دفع نمو سوق الروبوتات الصناعية بقوة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالت شركة ماركتس ريسيرتش، وهي مزود رئيسي لأبحاث السوق والاستخبارات التنافسية، ان الروبوتات الصناعية عبارة عن آلات متطورة تستخدم في المصانع والصناعات، وهي مزودة بأذرع ميكانيكية وأدوات تحكم ذكية تسمح لها بالقيام بوظائف مثل اللحام والتجميع وغيرها من المهام الخطرة.
وتعتبر هذه الروبوتات أفضل من الوسائل الأخرى لأداء العمل لأنها فائقة الدقة ولا يصيبها الإعياء أبدا، ما يعني أنها تستطيع العمل بشكل أسرع وأكثر دقة. كما أنها توفر المال بمرور الوقت لأنها ليست بحاجة إلى رواتب أو فترات راحة، واكثر من ذلك، فانه يمكن للروبوتات التعامل مع المهام الخطيرة، ما يجعل أماكن العمل أكثر أمانا للأشخاص المعنين في مواقع العمل.
ويتم تعزيز نمو سوق الروبوتات الصناعية من خلال عدة عوامل رئيسية، يأتي على رأسها الطلب القوي لزيادة الأتمتة في التصنيع لأغراض تعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف العمالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى تحسين جودة المنتج، والسلامة في مكان العمل، والقدرة على التعامل مع المهام الخطرة تعمل على تعزيز اعتماد الروبوتات الصناعية.
وقال التقرير إن الأسواق الأوروبية تستحوذ حاليا على حصة سوقية قدرها 4.1 مليارات دولار او ما نسبته 23.4% من هذه السوق، وتليها أسواق اميركا الشمالية والمتوقع ان تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 19.2% في عام 2023. علاوة على ذلك، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية نحو 3.5 مليارات دولار في نهاية عام 2023.
ومن المتوقع أن تبلغ الحصة السوقية المجمعة لأكبر ثلاث دول نحو 53%، ومن المتوقع أن تسيطر الصين على حصة قدرها 27.8% في عام 2023، مشيرا إلى أن سوق الروبوتات الصناعية يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع الطلب على الأتمتة في التصنيع، وارتفاع الطلب على الدقة، والتقدم التكنولوجي.
ويقول خبير في شركة ماركت ريسيرتش ان سوق الروبوتات العالمي يتميز بوجود العديد من اللاعبين الكبار والصغار في السوق على حد سواء. ويبتكر كبار اللاعبين في صناعة الروبوتات استراتيجيات فريدة لتمييز أنفسهم في سوق الروبوتات الصناعية التي تشهد احتدام المنافسة. وتستعد الشركات من امثال ميتسوبيشي الكتريك وايه بي بي وغيرهما من العلامات التجارية البارزة للقيام بنشاط كبير لتأسيس وضمان حضور قوي لها في هذا القطاع من السوق.
وينبغي على اللاعبين الرئيسيين في السوق أن يهدفوا إلى توسيع تواجدهم العالمي من خلال إنشاء مرافق التصنيع ومكاتب المبيعات ومراكز الخدمة في جميع أنحاء العالم، مع امكانية الوصول إليهم في مناطق مختلفة من خلال الشراكات والمكاتب المحلية، مع بناء شبكات قوية أيضا مع الشركاء والموردين والموزعين. ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم تقليل تكاليف الإنتاج، وتخصيص المنتجات لتناسب الاحتياجات المحلية، وتوفير دعم أفضل للعملاء.
ويتخصص عمالقة السوق في بناء الروبوتات التي يمكن استخدامها في جميع الاحتياجات اللازمة لمختلف الصناعات، ويصممون هذه الروبوتات للتعامل مع مهام معينة، ما يجعلها قابلة للتكيف مع عمليات الإنتاج المختلفة. ومن خلال التعاون الوثيق مع العملاء، تقوم هذه الشركات بتطوير حلول أتمتة مخصصة تساعد الشركات على أن تصبح أكثر كفاءة، فضلا عن خفض التكاليف، والمحافظة على جودة المنتج العالية، وتعزيز السلامة.
وبحسب المستخدم النهائي يشمل التقسيم الفضاء والدفاع وصناعة السيارات والمواد الكيميائية والكهرباء والإلكترونيات والأطعمة والمشروبات والرعاية الصحية والتعدين والنفط والغاز والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتخزين وغيرها، ويشمل التوزيع الجغرافي كلا من أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وشرق آسيا وجنوب آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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